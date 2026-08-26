La televisión iraní amenaza de muerte a Barron, el hijo de Donald Trump: ofrecen 10 millones de dólares como recompensa

Irán ofrece 10 millones de dólares como recompensa por matar a Barron, el hijo menor de Donald Trump. Ha sido el pasado fin de semana cuando, a través de la televisión iraní, se ha difundido un vídeo, de casi tres minutos de duración, en el que se incluyen gráficos y mapas con los lugares que suele frecuentar el joven, como la ubicación de su universidad o la Torre Trump en Nueva York, uno de los sitios asociados públicamente con la familia presidencial. Según lo publicado, en los rótulos del clip se puede leer constantemente, «¿Dónde matar a Barron Trump?», así como el narrador hacer referencia hasta el final de la cifra exacta que entregarán a quien consiga el objetivo.

Por ahora, ningún miembro de la familia Trump se ha pronunciado, pero quien sí lo ha hecho, en medio del revuelo generado, ha sido el Servicio Secreto de Estados Unidos, el cual ha confirmado a CNN que está al tanto de lo ocurrido y que se encuentra investigando cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas que están bajo su protección, entre las que se encuentra el clan Trump. No obstante, por motivos de seguridad operativa, Nate Herring, el portavoz del Servicio Secreto, ha preferido evitar dar detalles y desgranar al medio citado las medidas específicas que han adoptado. Aun así, una fuente de las fuerzas de seguridad federales ha señalado que la emisión de este alarmante vídeo podría formar parte de una «estrategia de desestabilización y hostigamiento contra la familia del presidente».

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De acuerdo con lo explicado por la CNN, la difusión de este tipo de contenido amenazante en la televisión iraní aumentó tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei y de varios integrantes de su familia al comienzo de la guerra en Irán en febrero. De hecho, en su funeral, fueron vistos varios simpatizantes del régimen sosteniendo cárteles en los que se podía leer «Matar a Trump». A ello se suma que Washington también lleva años preparado ante la posibilidad de que el régimen iraní tome represalias contra Trump por el ataque con drones que ordenó en 2020 y que terminó con la muerte del general iraní Qasem Soleimani.

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