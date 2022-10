Al menos cinco muertos, entre ellos un agente de Policía, en un tiroteo en Carolina del Norte

Al menos cinco personas han sido asesinadas en un tiroteo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, entre ellos un policía que se encontraba fuera de servicio. Los hechos han ocurrido esta madrugada en el este de la ciudad de Raleigh.

Las autoridades de Carolina del Norte han confirmado, además, que dos personas han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios. Uno de los heridos también es un agente de la Policía, aunque se encuentra en estado leve.

La alcaldesa de Raleigh, Mary-Ann Baldwin, ha detallado el balance de víctimas en una conferencia de prensa junto a las autoridades competentes, antes de lamentar que es «un día triste y trágico para la ciudad». «Todos debemos unirnos. Necesitamos apoyar a los que han sufrido», ha añadido.

La Policía local ha indicado en un mensaje a través de su cuenta de Twitter que el sospechoso ha sido detenido, después de que Baldwin informase en la rueda de prensa de que los cuerpos policiales tenían «contenido» al posible atacante en un edificio de la zona.

El gobernador de Carolina del norte, Roy Cooper, ha confirmado la detención posteriormente, mientras que ha agradecido las labores de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad. «Los esfuerzos rápidos y coordinados de las fuerzas del orden locales y estatales tienen al sospechoso bajo custodia y estamos agradecidos por sus esfuerzos. Lloramos por las víctimas de este horrible y exasperante acto de violencia», ha expresado Cooper en Twitter.

The swift and coordinated efforts of local and state law enforcement have the suspect in custody and we are thankful for their efforts. We mourn for the victims of this horrific and infuriating act of violence. – RC

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) October 14, 2022