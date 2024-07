María Corina Machado advierte a Maduro: «Sólo negociaremos una transición en paz, ¡no los resultados!»

Ante una auténtica marea humana cuyo fin no alcanzaba la vista, en el corazón de Caracas, la líder opositora María Corina Machado ha advertido este martes al Nicolás Maduro: «No pretendan buscarnos para negociar resultados, ¡los resultados no se negocian!, ¡la soberanía popular no se negocia1». Ha remarcado que «lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz con garantías para todas las partes».

María Corina Machado, que no ha podido presentarse a las elecciones porque la inhabilitó el narcodictador venezolano, ha acudido a la masiva concentración de Caracas acompañada por el candidato Edmundo González. Cientos de miles de ciudadanos allí concentrados lo han vitoreado al grito de «¡presidente!».

La oleada de indignación crece a pie de calle en Venezuela. Lo vivido este martes en Caracas es prueba de ello. Aparcando el miedo a la represión con la que Maduro sigue atrincherado en el palacio presidencial, María Corina Machado ha lanzado un mensaje de resistencia sin matices, rotundo y sin marcha atrás posible.

«Tenemos las pruebas físicas» de la victoria de Edmundo González, de la aplastante derrota de Maduro en las urnas el pasado domingo, ha dicho Machado en referencia a las actas de escrutinio. La oposición las ha recopilado y ha hecho públicos los datos: más de un 70% de quienes acudieron a las urnas votaron por Edmundo González.

Retamos al CNE a que entregue las actas!! ¿Cuál es el miedo? Nosotros lo hicimos con la gente. pic.twitter.com/8Bu59dWMPZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 30, 2024

«Hoy el mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos, ustedes lo han visto con sus propios ojos, cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio que son la prueba irrefutable, irreversible de que ¡ganamos el 28 de julio!», ha dicho María Corina Machado ante esos cientos de miles de venezolanos que se han echado a la calle para exigir el fin de la narcodictadura chavista.

El lugar elegido para esta masiva movilización ha sido también especialmente relevante: en torno a la oficina de Naciones Unidas en Caracas, en lo que es un llamamiento directo a la intervención de la ONU contra el pucherazo de Maduro.