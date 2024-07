Nicolás Maduro, al más puro estilo del narcodictador que es, se ha reído de la expulsión de los políticos de distintos países que intentaron entrar a Venezuela para estar presentes durante las elecciones que se celebran este domingo y velar por el correcto funcionamiento de los comicios. «Son unos ridículos, racistas y fascistas», ha señalado el chavista.

La expulsión de los políticos, como la delegación que mandó el Partido Popular, ha sido completamente arbitraria y sin justificación, algo de lo que se vanagloria Maduro asegurando que se les deportó del país por ser personas «non gratas, ridículas y muy repudiadas» en suelo venezolano.

«Yo creo que son unos ridículos. Ellos saben que son personas no gratas, es gente muy repudiada incluso en sus propios países (…). Son la extrema derecha, racistas, fascistas», ha declarado el narcodictador en una entrevista emitida en la red social TikTok.

Maduro ha intentado explicar que todas las personas que han sido expulsadas del país no habían sido invitadas por el «Poder Electoral», algo que, en el caso de los españoles, fue explicado ayer por Esteban González Pons nada más pisar Barajas asegurando que ellos no iban como observadores internacionales sino como acompañantes de la oposición. Y en cualquier país serio nadie puede expulsar a unas personas que van a visitar a unos amigos.

Hasta a Maduro le cuesta justificar la deportación de los políticos internacionales y se ha querido desvincular de la decisión final de expulsión: «El Poder Electoral es el que decide a quién invita y a quién no. Yo no me meto en eso. Yo los veo por redes sociales y me dan risa porque son unos ridículos».

Aparte de la delegación del PP, tampoco pudieron entrar en Venezuela la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López, la senadora colombiana Angélica Lozano Correa, los senadores chilenos Felipe Kast y José Manuel Rojo, entre otros.

Elecciones presidenciales

Por otro lado, Nicolás Maduro ha asegurado que las elecciones presidenciales de este domingo se llevarán a término de forma pacífica y conforme a la ley y ha advertido de que no se permitirá ningún tipo de injerencia externa.

«Llegó el 28 de julio, día bendito y será un día de paz, de tranquilidad», ha dicho el mandatario durante un encuentro con los «acompañantes internacionales» presentes en el país, ante los que ha señalado que «el mejor sistema electoral del mundo está listo para recibir al pueblo».

Maduro ha defendido que «Venezuela es un país de leyes» y «de instituciones», con «una Constitución muy clara», y ha llamado al electorado venezolano a «salir a votar por las instituciones, por las leyes, por la paz y la democracia». «Por la fe que debemos tener todos en lo nuestro, en nuestro país», ha apostillado.

El presidente ha subrayado que su Ejecutivo ha garantizado «las instalaciones de todos los centros electorales» y ha prometido que la votación de este domingo «será una fiesta monumental de paz y de decisión soberana».

«En Venezuela triunfará la ley, las instituciones, la voluntad nacional, la soberanía nacional, que nadie se meta con Venezuela, que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos. Este es un país independiente y no queremos relaciones colonialistas con nadie», ha avisado.