Macron recuerda que defenderá a Israel frente a Irán: «No podemos vivir si tienen el arma nuclear»

El presidente de Francia Emmanuel Macron ha recordado este fin de semana que su país defenderá a Israel frente a Irán. Durante su intervención, también ha anunciado que se pospone la conferencia de Naciones Unidas, organizada por Francia y Arabia Saudí, para trabajar hacia una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos después de que Israel lanzara un ataque militar contra Irán. «No podemos vivir en un mundo donde Irán tenga el arma nuclear», ha destacado Emmanuel Macron, el cual ha anunciado que Francia defenderá a Israel frente al régimen de Teherán. «Francia no ha participado en la preparación y el lanzamiento del bombardeo de Israel. Pero estamos dispuestos a participar en su defensa. He informado al gobierno israelí en ese sentido», ha destacado Emmanuel Macron.

Irán financia desde hace décadas a los grupos terroristas que atacan a Israel, como Hamás, el grupo terrorista palestino que administra el territorio de la Franja de Gaza; Hezbolá, el grupo terrorista del sur del Líbano, o los hutíes de Yemen.

Macron ha destacado precisó la postura de Francia, primera potencia nuclear europea, frente a Irán: «Francia ha condenado en numerosas ocasiones el programa nuclear iraní. Se trata de una cuestión capital, no solo para Oriente Medio».

En este sentido, Macron ha destacado que «Irán lleva años produciendo uranio enriquecido destinado a producir armas nucleares que podrían ser utilizadas con misiles balísticos. Muchos de esos misiles podrían alcanzar Francia y Europa. Teherán ha llegado al punto crítico, cuando su uranio enriquecido puede producir bombas nucleares».

El presidente de Francia ha recordado que «Irán ha demostrado su capacidad de lanzar o apoyar operaciones terroristas, contra Francia y otros países europeos. Su parque de misiles balísticos también es una amenaza potencial».

Economía mundial en riesgo

Macron ha destacado que «la economía mundial corre riesgos graves. El precio del petróleo puede subir de manera amenazante, creando problemas graves para los países más dependientes. Nuestro parque de centrales nucleares nos evitará riesgos mayores. Pero nadie, nosotros tampoco, podrá evitar los riesgos de una subida del precio del petróleo».

Las palabras se han producido después de que Irán lanzase 200 misiles balísticos el pasado viernes contra Israel en respuesta de una operación previa de Jerusalén. Este sábado Israel ha seguido con sus ataques contra Irán, con el objetivo de destruir lanzamisiles y bases de defensa aérea, además de atacar objetivos en Teherán tras una noche de bombardeos que causaron la muerte de tres personas en la zona de Tel Aviv. Israel empezó la madrugada del jueves al viernes una repentina campaña de ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán, altos mandos militares y civiles.