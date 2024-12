El presidente de Francia Emmanuel Macron la lío el pasado viernes, como se puede ver en este vídeo que se ha hecho viral en redes sociales este sábado: «¡Si esto no fuera Francia, estarías 10.000 veces más en la mierda!». Macron se dirigió así a los damnificados del archipiélago francés de Mayotte, ubicado en el canal de Mozambique, tras el paso del ciclón Chido que golpeó estas islas el pasado 17 de diciembre. Macron fue a visitarles el viernes, 20 de diciembre. Los habitantes de Mayotte, el territorio francés más pobre de África, le recibieron con gritos y quejas en vez de con gratitud por la ayuda, como en un principio esperaba Macron. Al menos han muerto 35 personas tras el paso del ciclón en Mayotte, que ha arrasado viviendas, en su mayoría chabolas. El prefecto del territorio, François-Xavier Bieuville, ya advirtió el pasado fin de semana que el ciclón habría dejado con total seguridad «cientos de muertos» que podrían ser «miles», debido a que es difícil llevar a cabo un recuento exacto, ya que se enterraron muchas víctimas de forma inmediata y hay 100.000 ilegales de Somalia. En total, al menos 124 personas han muerto a causa de los efectos de este ciclón: 76 en Mozambique, 35 en Mayotte y 13 en Malawi.

A continuación, se puede leer una transcripción de lo que le reclama Emmanuel Macron en Mayotte a la población por sus protestas tras los destrozos por el paso del ciclón:

– ¿Por qué me hacéis decir esto? Os lo estoy diciendo, todo el mundo se va. Habéis pasado por algo terrible. Todo el mundo se va, sea cual sea su color de piel. Y no os enfrentéis a la gente, no os enfrentéis entre vosotros. Si os enfrentáis a la gente, estamos jodidos. Porque tenéis que ser felices de estar en Francia. Porque si esto no fuera Francia, a decir verdad, estaríais 10.000 veces más dentro de la mierda. No hay lugar en el Océano Índico donde la gente reciba tanta ayuda. Esa es la realidad. Así que no podemos querer ser un departamento francés y decir que no funciona cuando Francia se muestra solidaria. ¿En qué otro lugar de esta región, o de cualquier otro lugar, podéis conseguir agua, carga, la atención de aquí?

Mayotte, territorio francés en África

Mayotte es un archipiélago entre Madagascar y el continente africano. Tiene más de 320.000 habitantes. Viven allí otros 100.000 inmigrantes ilegales procedentes de Somalia. Es el territorio de ultramar más pobre de Francia. Alrededor del 75% de su población vive en la pobreza. Las infraestructuras del archipiélago no estaban preparadas para soportar una catástrofe de esta magnitud, como el ciclón Chido. La destrucción provocada por este ciclón ha agravado sus problemas de pobreza.

Francia ha realizado diferentes esfuerzos para suministrar ayuda de emergencia, incluido el transporte aéreo de agua y alimentos. En cambio, la ayuda llega muy poco a poco, debido a que el aeropuerto de Mayotte sigue cerrado a los vuelos civiles debido a los daños, lo que complica aún más la logística.

Territorios de ultramar de Francia