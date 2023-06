Lyon recorta 37 ayudas culturales para financiar un jardín con personas desnudas y juguetes sexuales

Un video ha levantado la polémica en redes sociales por un espectáculo «ecofeminista» en Lyon (Francia). En él se puede ver a varios hombres desnudos paseando a gatas por un jardín en presencia de niños. Este hecho ha sido denunciado por el alcalde del distrito 2 de Lyon, Pierre Oliver, quien ha publicado el video en sus redes sociales donde ha dicho que este hecho ha sido permitido por el alcalde de la ciudad, Grégory Doucet, que recortó «37 subsidios culturales para financiar a individuos desnudos en un jardín con juguetes sexuales, frente a niños».

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD

— Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023