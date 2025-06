La lista completa de países vetados por Trump: todos los ciudadanos que no podrán entrar a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles una nueva orden ejecutiva que restablece y amplía el veto migratorio, prohibiendo la entrada al país a ciudadanos de 12 naciones y estableciendo restricciones parciales para otras 7. La medida entrará en vigor el próximo lunes, 9 de junio.

«He decidido restringir y limitar completamente la entrada de ciudadanos de los siguientes doce países», ha indicado Trump en un texto remitido a los medios en el que ha señalado que el ingreso de estas personas en territorio estadounidense «sería perjudicial para los intereses del país».

De igual manera, este documento tiene una serie de excepciones, en las que se involucra a residentes que ya estén de forma permanente en EEUU, titulares de visados existentes, ciertas categorías de visados, así como personas cuya entrada sirva, según ha manifestado Trump, a los «intereses nacionales de Estados Unidos».

«We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen… That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others.» –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2

— The White House (@WhiteHouse) June 4, 2025