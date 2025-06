Trump prohíbe la entrada a EEUU a ciudadanos de 12 países y restringe a otros 7, incluidos Venezuela y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles una proclamación que prohibirá la entrada al país norteamericano de ciudadanos de 12 países, como Birmania, Guinea Ecuatorial, Haití o Irán, y restringirá de forma parcial a otros 7, entre los que se encuentran Venezuela y Cuba.

Esta medida entrará en vigor a partir del próximo lunes 9 de junio, y que el magnate ha justificado por el atentado terrorista del pasado domingo en Boulder, Colorado, donde un hombre de origen egipcio, llamado Mohamed Sabry Soliman, hirió a 8 personas con cócteles molotov y con un lanzallamas casero en una manifestación proisraelí.

«He decidido restringir y limitar completamente la entrada de ciudadanos de los siguientes doce países», ha indicado Trump en un texto remitido a los medios en el que ha señalado que el ingreso de estas personas en territorio estadounidense «sería perjudicial para los intereses del país».

De igual manera, este documento tiene una serie de excepciones, en las que se involucra a residentes que ya estén de forma permanente en EEUU, titulares de visados existentes, ciertas categorías de visados, así como personas cuya entrada sirva, según ha manifestado Trump, a los «intereses nacionales de Estados Unidos».

Los 12 países a los que Estados Unidos les ha prohibido la entrada son:

Y los 7 países con restricciones son:

Según ha informado el presidente estadounidense, en el siglo XXI, hemos visto un «ataque terrorista tras otro perpetrado por extranjeros que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas y que provienen de lugares peligrosos de todo el mundo», responsabilizando por ello al presidente demócrata Joe Biden por sus «políticas de puertas abiertas».

Debido a ello, el dirigente ha asegurado que ahora hay «millones y millones de inmigrantes sin estatus legal en el país», y ha recordado que durante su primer mandato también emitió prohibiciones de viaje a nacionales de países musulmanes: «Una de nuestras políticas más exitosas y fueron clave para prevenir grandes ataques terroristas extranjeros en suelo estadounidense».

«We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen… That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others.» –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2

— The White House (@WhiteHouse) June 4, 2025