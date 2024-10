Kamala Harris pierde los papeles en la Fox al ser acusada de no cuidar la frontera: «¿Puedo terminar?»

La vicepresidenta Kamala Harris ha perdido los papeles este miércoles durante la entrevista que le ha hecho el presentador de Fox News Bret Baier al acusarla de no proteger la frontera sur: «¿Puedo terminar?», le cuestionó Kamala Harris a Baier que empezó la entrevista con una pregunta sobre inmigración: ¿Cuántos inmigrantes ilegales han cruzado la frontera sur durante la Administración Biden? Harris evitó responder y reconoció que la inmigración era «un tema de discusión que la gente quiere tener con razón». Entonces, Baier intervino para señalar que eran aproximadamente seis millones de personas las que habían cruzado de forma ilegal. La entrevista ha sido grabada en Pensilvania, estado clave dentro de los indecisos en estas elecciones presidenciales, y emitida en la cadena Fox a las 18:00 horas de este miércoles (00:00 horas en España). Se ha prolongado durante 30 minutos. Pero, el periodista ha tenido que cortarla de forma abrupta, como contó después: «Había cuatro personas [del equipo Harris] haciéndome señas: ‘¡Tiene que parar!’», reconoció Baier cuando los demócratas vieron cómo Harris se enfadaba y le levantaba la voz.

Kamala Harris, reacia a hacer entrevistas de TV, ha optado por hacer ésta en Fox para conseguir el respaldo de la clase media en los estados indecisos (swing states). Trump va por delante en la media de los sondeos de estos estados (Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania), que son los que tienen la clave de estas elecciones presidenciales. Debido al sistema del Colegio Electoral, si las elecciones se hubieran celebrado el día de la entrevista, Trump ganado con 302 votos electorales. Se necesitan 270 para alzarse con la victoria. Harris hubiera conseguido 232, según las encuestas.

A continuación, después de la primera pregunta, Baier preguntó a Harris sobre la decisión de la administración Biden de poner fin a una política de la era Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México. Entonces, Harris señaló que la primera propuesta legislativa presentada por el presidente Joe Biden fue un proyecto de ley de inmigración.

En cambio, Baier señaló que nunca se sometió a votación a pesar de que los demócratas controlaban la Cámara de Representantes y el Senado. Fue entonces cuando perdió los papeles: «¿Puedo terminar?». A continuación se reproduce la conversación:

Baier: How many illegals would you estimate you’re administration has released into the country?

Kamala: *ignores the question*

Baier: You’re administration immediately reversed a number of Trump border policies… Looking back, do you regret it?

Kamala: *ignores again* pic.twitter.com/lQgMLOo0Gt

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 16, 2024