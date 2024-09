Israel continúa su ofensiva contra Hezbolá y liquida al jefe de seguridad que debía proteger a Nasralá

Israel no da por zanjada su operación para descabezar al grupo terrorista Hezbolá en Líbano. A pesar de que este pasado viernes se cobró la pieza más codiciada, con la muerte del líder supremo Hasan Nasralá, y que el organigrama de dirección de la milicia ha sido laminado tras semanas de operaciones, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen anunciando muertes confirmadas de gerifaltes. El último, Nabil Kavek, responsable de seguridad interna de Hezbolá, que ha muerto en un bombardeo sobre el Líbano este pasado sábado. Él era el responsable de proteger a la organización ante operaciones como la de los 3.000 buscapersonas explosivos o de asegurar la vida de la cúpula de Hezbolá, incluido Nasralá.

«Se considera que el terrorista Kavek ocupaba un puesto cercano a la cima de Hezbolá y estuvo directamente involucrado en la planificación de acciones terroristas contra Israel y su población, incluso en los días recientes», han señalado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

Kavek se unió a Hezbolá en los años 80 y era visto como una figura clave en la estructura del grupo, llegando a representar a la organización en el sur de Líbano y desempeñando el cargo de vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Hezbolá. Solía aparecer con frecuencia en medios de comunicación como portavoz de la milicia.

«Las FDI continúan atacando y eliminando a los comandantes de la organización terrorista Hezbolá, y tomando medidas contra cualquiera que represente una amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel», subrayaron las autoridades militares israelíes.

🔴ELIMINATED: The Commander of Hezbollah’s Preventative Security Unit and a member of their Executive Council, Nabil Qaouk, was eliminated in a precise IDF strike.

Qaouk was close to Hezbollah’s senior commanders and was directly engaged in terrorist attacks against the State of… pic.twitter.com/dcvKLRkMbf

— Israel Defense Forces (@IDF) September 29, 2024