El Ejército israelí ha difundido fotos y un vídeo de lo que afirma que es un túnel de 55 metros utilizado por los terroristas de Hamás bajo el mayor hospital de Gaza, el Al Shifa. Las imágenes, publicadas en las redes sociales, son «una prueba más» de que Hamás está utilizando a pacientes como «escudos humanos», según han afirmado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El vídeo, filmado el viernes 17 de noviembre, representa la mayor prueba de Israel sobre el uso que los terroristas de Hamás han dado a este emblemático hospital, centro de la polémica después de que se acusase a Tel Aviv de atacar hace semanas este centro. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, ha asegurado que «la verdad está clara. Hamás hace la guerra desde los hospitales, siembra el terror desde los hospitales».

El vídeo en el Hospital Al Shifa comienza con imágenes de lo que se describe como un «pozo de túnel operativo», que parece un agujero circular en el suelo, confirmando la existencia de un túnel bajo el centro hospitalario. Según las FDI, el pozo tiene una caída de 10 metros, a la que se accede por una escalera de tres metros y por una escalera de caracol los otros siete metros.

En la parte inferior hay un túnel en dos secciones de cinco y 50 metros, según ha añadido el Ejército de Israel. El pozo ha quedado al descubierto después de que se llevara a cabo una explosión controlada en un vehículo que, según el Ejército de Israel, pertenecía al grupo terrorista de Hamás.

«La entrada del túnel contiene varios mecanismos de defensa, como una puerta a prueba de explosiones y un agujero de disparo, en un intento de Hamás de bloquear la entrada de las fuerzas israelíes», ha indicado el Ejército de Israel.

«Llevamos semanas contándole al mundo el cínico uso que hace Hamás de los residentes de Gaza y los pacientes del hospital de Al Shifa como escudos humanos. Aquí tenemos más pruebas», ha destacado el Ejército de Israel.

Entre las pruebas aportadas por Israel, destacan las imágenes que se pueden ver abajo Esta es documentación del Hospital Al Shifa del día de la masacre, 7 de octubre de 2023, entre las 10:42 y las 11:01 horas, en la que se ve a los rehenes, un civil nepalí y un civil tailandés, secuestrados en territorio israelí, rodeados por terroristas armados de Hamás.

EXPOSED: This is documentation from Shifa Hospital from the day of the massacre, October 7, 2023, between the hours of 10:42 a.m and 11:01 a.m. in which hostages, a Nepalese civilian and a Thai civilian, were abducted from Israeli territory are seen surrounded by armed Hamas… pic.twitter.com/a5udjBw4wF

— Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023