La isla de las Serpientes: un enclave estratégico que Putin ‘entrega’ a Ucrania

Las autoridades de Ucrania han anunciado que Rusia se ha retirado de la estratégica isla de las Serpientes, situada en el mar Negro, «como una gran victoria». El repliegue de las fuerzas rusas ha sido celebrado como una gran gesta que posibilita que ahora puedan centrar sus esfuerzos en los contraataques en tierra firme y en la resistencia en Lugansk, donde el Ejército ruso avanza hacia su objetivo de tomar Lisichansk.

Rusia ha esgrimido por su parte que la retirada responde a cuestiones estratégicas y para demostrar su «buena voluntad» con respecto a la invasión que inició el 24 de febrero. «El 30 de junio, como medida de buena voluntad, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa completaron sus tareas asignadas en la isla Zmiiyiy (isla de las Serpientes) y retiraron la guarnición estacionada allí”, anunció el portavoz castrense, Ígor Konashénkov, en la cuenta oficial del Ministerio de Defensa de Telegram.

Los ucranianos han insistido en que esta retirada de las tropas rusas forma parte de las bien definidas «estrategias de su Ejército» en los distintos enclaves críticos para poder ganar la guerra. «Es evidente que nuestras Fuerzas Armadas hicieron un gran trabajo», aseguró el jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak.

