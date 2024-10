El huracán Milton llega a Florida: DeSantis pide a los ciudadanos que compren víveres y busquen refugio

Florida se prepara para la llegada del huracán Milton, que según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), tocará tierra este miércoles. Este temporal se ha fortalecido en las últimas horas y ya ha adquirido la categoría 5, generando gran alarma en Florida, que todavía se está recuperando de los efectos de la borrasca Helene.

Así, el gobernador, Ron DeSantis, ha llamado a los ciudadanos a compran víveres para poder subsistir durante al menos una semana y abandonar sus casas para refugiarse en búnkeres. «No es necesario recorrer cientos de millas para hacer una evacuación segura, todos los condados tienen refugios seguros ante las marejadas ciclónicas», ha señalado al respecto.

DeSantis también ha anunciado que se ha suspendido el pago en los peajes y se han abierto los arcenes de las carreteras a la circulación para facilitar la evacuación de los ciudadanos y que «lleguen a lugares seguros». Asimismo, ha explicado que «cientos de socorristas participarán en las tareas de búsqueda y rescate» de posibles víctimas una vez «pase la tormenta» y se reforzará el sistema eléctrico.

As of this afternoon, Hurricane Milton has strengthened into a major Category 5 hurricane. Evacuations are underway, and we have suspended tolls and opened roadway shoulders to make it easier for Floridians to get to safety. You do not need to travel hundreds of miles from home… pic.twitter.com/Ct38WqOqlI

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 7, 2024