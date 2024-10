El meteorólogo John Toohey llora al anunciar la llegada del huracán Milton a Florida: «Es horrible»

El meteorólogo puertorriqueño John Toohey Morales ha roto a llorar mientras daba el pronóstico sobre un nuevo temporal, el huracán Milton, que ha llegado este lunes al Golfo de México, y se ha convertido ya en un temporal de categoría 5, la más alta de la escala Saffir-Simpson. Milton tocará tierra en Florida (Estados Unidos) este miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes de EEUU (CNH).

«Es simplemente un increíble, increíble, increíble huracán (…) Ha bajado 50 milibares en 10 horas. Pido disculpas. Esto es simplemente horrible», dijo con voz temblorosa.

El presentador continuó diciendo que los vientos máximos sostenidos son de «257 kilómetros por hora» en el Golfo de México. Además, Toohey Morales indicó que la gran fuerza de esta tormenta es debido al «calentamiento global» y al «cambio climático».

A su vez, desde el CNH, se espera que Milton se debilite este martes mientras se desplaza sobre el Golfo de México, bajando a huracán de categoría 3 para cuando toque tierra en la bahía de Tampa, en Florida, a la que se dirige a más de 250 kilómetros por hora.

Por el momento, Milton continúa rumbo a Florida por las aguas del Golfo de México, cerca de la costa norte de la península de Yucatán y desde el CNH han señalado que esta tormenta representa una amenaza extremadamente «grave y poderosa» para Florida.

Hurricane #Milton Advisory 12A: Extremely Powerful Hurricane Milton Just North of the Yucatan Peninsula. Milton Poses an Extremely Serious Threat to Florida And Residents Are Urged to Follow the Orders of Local Officials. https://t.co/tW4KeGe9uJ

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado este lunes que era imperativo que los escombros que dejó el huracán Helene a su paso se limpiaran antes de la llegada de Milton para que no se conviertan en proyectiles. Más de 300 vehículos estuvieron realizando tareas de recogida de escombros desde el domingo.

As of this afternoon, Hurricane Milton has strengthened into a major Category 5 hurricane. Evacuations are underway, and we have suspended tolls and opened roadway shoulders to make it easier for Floridians to get to safety. You do not need to travel hundreds of miles from home… pic.twitter.com/Ct38WqOqlI

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 7, 2024