El huracán Helene deja tres muertos en Estados Unidos y sube a categoría 4

El huracán Helene ha tocado tierra en el norte de Florida (Estados unidos) este viernes, dejando por el momento 3 muertos y devastadoras tormentas de categoría 4. Incluso antes de llegar a tierra, la tormenta ya había causado problemas en la costa del Golfo de México, dejando sin electricidad a cerca de un millón de personas en el estado. Además de Florida, Alabama y partes de las Carolinas (norte y sur) también corren riesgo de inundaciones.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó la primera muerte, después de que un cartel cayera sobre un vehículo en Tampa. Posteriormente, se dieron dos fallecimientos más en el condado de Wheeler (Georgia).

Hurricane Helene is going to make landfall this evening in the Big Bend, but dangerous conditions will be present throughout the rest of the state—even outside the forecast cone. To stay safe from hazards like debris, downed power lines, and standing water, do not try to do any… pic.twitter.com/GM3R8TEPTg

Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes confirmó que el ojo de la tormenta entró a las 23:10 horas a unos 64 kilómetros de Tallahassee, la capital estatal, justo al este de la desembocadura del Río Aucilla, a 16 kilómetros de Perry, localidad rural en la región conocida como el Big Bend de Florida.

«Ésta es una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal. Las personas no deben abandonar sus refugios y permanecer en el lugar durante el paso de estas condiciones potencialmente mortales. Se recuerda a las personas que no se aventuren a salir en la relativa calma cuando se encuentren en el ojo del huracán, ya que los vientos peligrosos aumentarán muy rápidamente cuando este pase», han advertido desde el centro.

Eel presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también ha querido mandar un mensaje a todos los ciudadanos que están siendo afectados por el temporal. «Estoy siguiendo de cerca el huracán Helene y mi equipo está en contacto con funcionarios estatales y locales en el terreno y listo para brindar apoyo. Insto a todas las personas que se encuentran dentro y cerca del camino de Helene a que escuchen a los funcionarios locales y sigan las advertencias de evacuación».

I am closely tracking Hurricane Helene, and my team is in touch with state and local officials on the ground and ready to support.

I urge everyone in and near the path of Helene to listen to local officials and follow evacuation warnings.

Take this seriously, and be safe. pic.twitter.com/IGZf4MmC4p

— President Biden (@POTUS) September 27, 2024