El huracán Melissa, segundo más potente de la historia, arrasa Jamaica con vientos de 297 km/h

Jamaica se enfrenta a las horas más dramáticas de su historia reciente. El huracán Melissa, considerado ya el segundo más potente jamás registrado en el Atlántico, está tocando tierra en estos momentos sobre la isla caribeña con una furia devastadora que amenaza con cambiar para siempre el rostro de este territorio.

Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de las 11:00 horas de Miami de este martes, Melissa se localizaba a tan solo 64 kilómetros al sureste de Negril, avanzando hacia el norte-noreste a 14,5 km/h. Sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 297 km/h, una cifra que sitúa a este fenómeno meteorológico como la segunda tormenta más fuerte de la historia del Atlántico en términos de velocidad del viento, solo por detrás del legendario huracán Allen de 1980.

Ahora bien, los datos más escalofriantes llegan al analizar la presión atmosférica en el centro del huracán. A las 10 horas, Melissa registraba 892 milibares, una lectura que la coloca en el tercer puesto del ranking de huracanes más intensos jamás medidos en el Atlántico. Solo los devastadores Wilma (2005) con 882 mb y Gilbert (1988) con 888 mb han alcanzado presiones inferiores. Para poner en perspectiva esta cifra, basta recordar que a menor presión, mayor es la intensidad y el poder destructivo de la tormenta.

Este dato sitúa a Melissa por delante de huracanes que permanecen grabados en la memoria colectiva como Milton (2024) y Rita (2005), ambos con 895 mb. Los meteorólogos consideran estas lecturas como señales inequívocas de una tormenta excepcional.

«La tormenta del siglo» para Jamaica

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) no ha dejado lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la OMM, ha declarado este martes durante una rueda de prensa, que «para Jamaica, sin duda será la tormenta del siglo» y que «se prevé una situación catastrófica en Jamaica».

La pared del ojo de Melissa, donde se concentran los vientos más destructivos de huracán, ya ha comenzado a avanzar sobre territorio jamaicano. Aunque técnicamente el fenómeno no tocará tierra de manera oficial hasta que al menos la mitad de su ojo cruce la isla, los efectos devastadores ya se están sintiendo con toda su crudeza.

Los pronósticos dibujan un escenario apocalíptico. Se esperan marejadas ciclónicas de hasta 4 metros de altura que inundarán las zonas costeras, mientras que las precipitaciones podrían alcanzar el metro de acumulación en algunas áreas. «Habrá inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra», ha advertido Fontan, anticipando que la geografía montañosa de Jamaica podría convertirse en una trampa mortal para miles de personas.