El huracán Helene deja al menos 190 muertos en EEUU: es el más mortal desde el Katrina

La cifra de fallecidos a consecuencia del huracán Helene lo ha convertido en el más letal de Estados Unidos desde el huracán Katrina, el segundo más mortífero del último medio siglo: Helene se ha cobrado ya cerca de 200 vidas, y se teme que el número pueda aumentar de manera significativa a medida que se vaya localizando a la gran cantidad de desaparecidos. Los muertos por el Katrina, en 2005, fueron más de 1.800.

La tormenta ha descargado fuertes vientos y lluvias torrenciales en una franja de casi 1.000 kilómetros que abarca seis estados del sureste del país: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Tennessee y Virginia.

La intensidad de la catástrofe es tal que el presidente Joe Biden ha anunciado el despliegue de 1.000 soldados para reforzar la Guardia Nacional de Carolina del Norte -el estado más afectado-, que se encarga de garantizar la entrega de elementos vitales en las comunidades aisladas, como alimentos básicos, agua o medicamentos.

Muchos estadounidenses se han quedado sin agua corriente, incomunicados por la caída del servicio de telefonía y de la electricidad, una situación que padecen desde el pasado jueves. Las autoridades del país norteamericano han revelado que 1,3 millones de ciudadanos se han quedado sin energía en sus hogares.

En total hay 6.000 soldados desplegados en los seis estados afectados para llevar a cabo tareas de ayuda. Washington ha aprobado la declaración de desastre para Carolina del Norte, Florida y Georgia, por lo que recibirán una ayuda federal mayor. Estados Unidos presenta una imagen devastadora a consecuencia del viento que ha tumbado estructuras y de las inundaciones. La fuerza del agua ha arrasado carreteras, viviendas, vehículos y edificios.

El huracán Katrina es uno de los cinco más mortíferos de la historia de Estados Unidos y el que más muertos desde 1928, cuando se produjo el San Felipe II. Pese a que cruzó el sur de Florida como un huracán moderado (de categoría 1), cobró fuerza rápidamente al alcanzar el golfo de México, y dejó destrozada la costa estadounidense desde Florida hasta Texas.

Nueva Orleans resultó ser la zona más afectada en pérdidas humanas debido al ya conocido como el mayor desastre de la historia de la ingeniería civil en Estados Unidos: el fallo de su sistema de diques. Katrina es, también, el huracán que más daños económicos ha causado en el país.

My friend went to Chimney Rock to help with the ground effort recovery. He just sent me videos. The town is gone. And this is what it looks like across dozens of mountain communities.

Helene is officially the 2nd deadliest hurricane in the last 50 years. pic.twitter.com/98qqeXoSCh

— Ella Dorsey (@Ella__Dorsey) October 2, 2024