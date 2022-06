Guerra Rusia – Ucrania, hoy en directo: última hora del conflicto

Sigue en directo las últimas noticias de la guerra Ucrania – Rusia y las últimas noticias del conflicto ruso en las tierras ucranianas. Putin no cesa en su intento de invadir el país de Zelenski y la situación está peor que nunca. Te contamos el último minuto de lo que ocurre en Ucrania, en directo.

Ucrania saldrá victoriosa de la guerra iniciada por Rusia, afirmó este viernes su presidente Volodimir Zelenski al cumplirse 100 días de la invasión lanzada por Moscú, cuyas tropas intensifican su ofensiva en la región oriental del Donbás.

Miles de personas han muerto, millones han huido de sus hogares y hay pueblos enteros en ruinas desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas invadir Ucrania el 24 de febrero.

La ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Elizabeth Truss, ha asegurado este viernes que el apoyo británico a Ucrania «nunca flaqueará» después de que se hayan cumplido cien días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

«Hoy se cumplen 100 días oscuros desde que Putin lanzó su guerra injustificada e ilegal contra Ucrania. Esperaba que la invasión terminara en unos días, pero subestimó significativamente la determinación de los valientes ucranianos», ha sostenido Truss, que ha aprovechado el mensaje para mandar respeto a los «miles de civiles inocentes asesinados».

El jefe de la Administración Regional de Lugansk, Serhiy Haidai, ha asegurado este viernes que las tropas ucranianas han recuperado el 20% del territorio ocupado por Rusia en la ciudad de Severodonetsk, en la región de Lugansk, en el este del país.

Estas afirmaciones se dan tres días después de que Haidai reconociera que el Ejército ruso había tomado el 70% de Severodonetsk y que parte de las tropas ucranianas se habrían retirado a «posiciones más ventajosas y preparadas».

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado este viernes que los problemas alimentarios a nivel global comenzaron «mucho antes» que la «operación militar» de Rusia en Ucrania, y ha detallado que apoyará la exportación de granos a través de puertos ucranianos bajo su control.

«Los problemas comenzaron a perfilarse ya desde febrero de 2020 durante la lucha contra las consecuencias de la pandemia de coronavirus», ha aseverado Putin tras su encuentro en la ciudad de Sochi con el presidente de Senegal y actual titular de la Unión Africana (UA), Macky Sall.

El Kremlin ha insistido este viernes que conseguirá «todos los objetivos» de su «operación militar especial», que ya está dando «ciertos resultados»

El presidente de Ucrania ha mandado ánimo a todos los que luchan con su país. Ha hecho alusión a los 100 días de guerra con una foto en la que se le ve rodeado de su equipo más cercano. «Hemos estado defendiendo Ucrania durante 100 días. ¡Ganaremos!», escribe.

President of Ukraine @ZelenskyyUa: “We have been defending Ukraine for 100 days. We will win!” 🇺🇦✊#LifeWillPrevail pic.twitter.com/p5U9wqFoPq

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 3, 2022