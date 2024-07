Franklin Pierce es el único precedente a la histórica renuncia de Biden: su partido impidió su reelección

Joe Biden se ha convertido en el segundo presidente de la historia en los Estados Unidos que no se va a presentar a la reelección habiendo sido elegido por el pueblo. Hacía más de un siglo y medio que no se vivía un caso similar: en concreto desde 1856. Fue entonces cuando su partido, también el Demócrata, apartó al entonces presidente, Franklin Pierce, de la carrera por la nominación para repetir. Hasta ahora, había sido la única vez en la historia, delegados demócratas votaron en su contra siendo presidente para repetir como candidato y eligieron a James Buchanan, que acabaría ganando las elecciones. Ahora, Biden, con su renuncia, se convierte en el segundo presidente votado que no repite candidatura. En su caso, ha sido él mismo quien se ha apartado, pero después de que todas las voces autorizadas en el partido, senadores, Barack Obama, donantes, etcétera, le presionaran.

Franklin Pierce fue el 14 presidente de Estados Unidos, ganó las elecciones en 1852. Como presidente, estaba muy inclinado hacia las ideas del sur, es decir, a favor de la esclavitud, unas posiciones que entonces ya no se veían con buenos ojos en el norte, más avanzado en las ideas de la defensa de la libertad. Los demócratas se reunieron en 1856 para decidir quién sería su candidato, enseñándole el camino de salida a Pierce. James Buchanan fue el escogido por el Partido Demócrata y acabaría ganando las elecciones. Estuvo una legislatura en el poder y fue sucedido por Abraham Lincoln.

Sí que hay cuatro casos más de presidentes que no lograron la nominación en sus partidos para presentarse a la reelección pero, a diferencia de Biden y del mencionado Pierce, no habían logrado el poder siendo elegidos directamente. Son John Tyler, del partido Whig, en 1844, que llegó a la presidencia tras la muerte de William Henry Harrison; Millard Fillmore (Whig), que también sucedió en 1852 al fallecido Zachary Taylor; Andrew Johnson, demócrata, que sucedió en 1868 a Lincoln tra su asesinato, y el republicano Chester Arthur, que sucedió a James Garfield, también asesinado en 1884.