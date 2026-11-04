Francia confirma que varios bancos de sangre han sido objetivo de ciberataques

El Gobierno francés ha informado de que varios bancos de sangre también han sido objetivo de una campaña de ciberataques contra sistemas de refrigeración que ha afectado a distintas infraestructuras europeas. Los piratas informáticos consiguieron acceder a los equipos de una empresa externa que presta servicios al organismo encargado de gestionar las donaciones y reservas sanguíneas del país e intentaron modificar los parámetros de temperatura de tres centros regionales.

El incidente afectó al Établissement français du sang (EFS), el organismo público responsable de recoger las donaciones de sangre, procesar sus componentes y distribuirlos a los centros sanitarios franceses. Según las informaciones publicadas sobre el ataque, los responsables trataron de alterar a distancia el funcionamiento de las cámaras frigoríficas para elevar su temperatura hasta los 110 grados centígrados, frente a los aproximadamente -30 grados necesarios para conservar determinados productos sanguíneos.

La intervención de los sistemas de vigilancia y de los técnicos de guardia permitió detectar las alteraciones y activar los protocolos de seguridad antes de que se produjeran daños en las reservas almacenadas. El EFS ha asegurado que no se ha perdido «ningún producto sanguíneo» y que el incidente no ha tenido consecuencias para los pacientes ni ha provocado interrupciones en las actividades de extracción y distribución.

Ataque a una empresa externa

Uno de los elementos más relevantes del incidente es que los piratas informáticos no habrían accedido directamente a los sistemas centrales del organismo sanitario francés. La intrusión se produjo a través de Coolworld, una empresa externa que proporciona equipos y soluciones de refrigeración.

Los atacantes aprovecharon el acceso a los sistemas de control de esta compañía para intentar modificar los parámetros de funcionamiento de las cámaras frigoríficas de tres instalaciones regionales del EFS. De esta manera, el objetivo no era necesariamente sustraer información confidencial, sino intervenir sobre los dispositivos físicos encargados de mantener las condiciones adecuadas de conservación de los productos almacenados.

Las instalaciones afectadas almacenaban diferentes productos relacionados con la actividad del EFS. Entre ellos se encontraban bolsas de plasma destinadas a transfusiones y material que posteriormente se utiliza para fabricar medicamentos derivados de este componente sanguíneo.

Distintos ciberataques en Europa

El ataque contra los bancos de sangre franceses se produce en un contexto de incidentes informáticos contra sistemas de refrigeración de supermercados de distintos países europeos. Durante los últimos días se han conocido problemas en establecimientos comerciales de Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda, Estonia, Finlandia y Países Bajos.

Los ataques presentan un procedimiento similar: los responsables consiguen acceder a los sistemas de control de los equipos frigoríficos y modifican sus parámetros para provocar un incremento de las temperaturas. En el caso de los supermercados, estas actuaciones pueden comprometer la conservación de alimentos perecederos y obligar a retirar productos que han perdido las condiciones adecuadas para su consumo.

En Bélgica, se comunicaron problemas en 15 establecimientos, mientras que en Suecia las cadenas Coop e ICA también notificaron incidencias relacionadas con sus sistemas de refrigeración. Algunas tiendas tuvieron que retirar alimentos y revisar el funcionamiento de sus equipos para evitar nuevos problemas.