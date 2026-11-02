Clientes de Binance retiran más de 4.200 millones tras un ciberataque a la plataforma

Los clientes de Binance han retirado alrededor de 4.700 millones de dólares (4.214 millones de euros) de la plataforma después de que esta sufriese la semana pasada un ciberataque a manos de hackers que obligó a la empresa a congelar temporalmente los fondos de los usuarios.

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas fue víctima el pasado jueves de un «incidente de seguridad» que tuvo un impacto de unos 6.300 millones de dólares (unos 5.650 millones de euros). Tras este incidente, que la Oficina Federal de Investigación (FBI) ha atribuido a hackers norcoreanos, Binance congeló los retiros de los clientes hasta el domingo, cuando restableció esta funcionalidad.

En declaraciones a la agencia Bloomberg, la empresa ha señalado que las retiradas de la plataforma por parte de los usuarios se han situado en el entorno de los 4.700 millones de dólares este lunes, una cifra que representa menos del 3% de los 166.000 millones de dólares (149.750 millones de euros) que la plataforma tiene en activos.

La compañía ha destacado que tras el ataque ha colaborado con socios del sector, incluidos emisores de monedas estables, para congelar rápidamente casi la mitad de los fondos robados, comprometiéndose a cubrir las pérdidas en su totalidad y habiendo recuperado alrededor del 95% del total hasta el domingo.

Los retiros, según la plataforma, se han mantenido dentro de sus expectativas. Asimismo, Binance ha remarcado que los depósitos han ido «aumentando de forma constante» desde que se reanudaron las operaciones normales.

Asimismo, la codirectora ejecutiva de Binance, Yi He, ha afirmado en una publicación en X que no todas las retiradas procedían de clientes, sino que algunas eran transferencias entre carteras de Binance, lo que explicaría parcialmente el volumen de salidas registradas.