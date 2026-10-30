El mayor mercado de criptomonedas ha sufrido un robo valorado en 6.300 millones de dólares (5.600 millones de euros). Binance ha comunicado que ha sido víctima de un «incidente de seguridad» y ha detenido todas las operaciones de depósito y retirada de fondos hasta que resuelva el problema que apunta a un ataque norcoreano. Binance asegura que ha conseguido bloquear 3.000 millones de los 6.300 millones comprometidos.

La firma de inteligencia de blockchain TRM Labs vinculó el ataque con una unidad norcoreana conocida como TraderTraitor, afirmando que las sumas involucradas lo convertirían en «el robo de criptomonedas más grande registrado».

El año pasado, los hackers norcoreanos robaron criptomonedas por valor de 1.500 millones de dólares en un solo ataque a la bolsa Bybit. Se calcula que, en total, los atacantes de Pionyang obtuvieron más de 2.000 millones de dólares en 2025 en robos de criptomonedas, un 50% más que el año anterior.

Binance sospecha que el portátil de un ingeniero podría estar detrás del incidente. Los atacantes accedieron al sistema del trabajador y realizaron, presuntamente, transacciones de retiro no autorizadas, según las primeras pesquisas de la compañía.

El ataque supone un duro golpe para Binance. El mercado digital fue fundado en 2017 y posee alrededor de 140.000 millones de dólares en activos digitales, equivalentes a 125.000 millones de euros.

«Nuestros equipos están trabajando sin descanso para resolver este problema de forma segura y exhaustiva. Estamos colaborando estrechamente con las fuerzas del orden para confirmar la identidad de estos delincuentes y llevarlos ante la justicia», ha indicado Binance en un comunicado.

La noticia ha impactado de forma directa en la cotización de bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo. En las horas posteriores a la noticia, bitcoin ha llegado a caer más de un 4% hasta los 77.800 dólares por unidad.

Como señal de las posibles repercusiones del robo, Paolo Ardoino, CEO de Tether, dijo que su empresa había congelado alrededor de 1.500 millones de dólares de USDT, su stablecoin vinculada al dólar valorada en 180.000 millones de dólares de reservas. Polymarket anunció que horas antes del ataque a Binance sufrió también otra filtración de seguridad.