Fracaso del cohete de Elon Musk a Marte: Starship explota sobre el Caribe y fuerza el cierre de aeropuertos

Starship, el megacohete de SpaceX con el que Elon Musk pretende llegar a Marte, ha sufrido un nuevo descalabro al explotar sobre el Caribe y forzar el cierre de varios aeropuertos de Florida. El cohete se lanzó este jueves desde la base de Boca Chica (al sur de Texas), pero estalló poco después, al igual que ocurrió con el lanzamiento de enero.

En la que ya es la octava prueba de Starship, la nave despegó a las 18.30 horas (23.30 en la Península Ibérica) desde una zona cercana a la frontera con México y, cuando apenas habían pasado unos minutos de su ascenso, perdió la comunicación y detonó. La explosión generó una gran cantidad de escombros, procedentes de la etapa superior que cayeron sobre un área amplia del sur de Florida y las Bahamas, razón por la que se cerraron temporalmente cuatro aeropuertos, entre ellos los de Miami, Orlando, Palm Beach y Fort Lauderdale durante cerca de una hora.

La Administración Federal de Aviación (FAA) restringió los vuelos por el «lanzamiento fallido del Starship de SpaceX, que despegó de Starbase en el sur de Texas», explicó, por lo que el tráfico aéreo en el sur y en el centro de Florida también se vio afectado debido a los retrasos de salidas de los vuelos de los citados aeropuertos, mientras que algunas llegadas se desviaron al Aeropuerto Internacional de Tampa. Asimismo, se redujo la velocidad de varios aviones en ruta. Ahora, la FAA ha exigido un análisis detallado sobre el fallo a SpaceX.

En lo que respecta a la primera etapa de la nave Starship, es decir, el propulsor Super Heavy que perdió el contacto con la etapa superior, sí que logró regresar con éxito a la base de SpaceX de Boca Chica, donde las pinzas de la plataforma lo atraparon.

El plan previsto para el Starship, diseñado para viajes de largo alcance y con el que Musk quiere llegar a Marte, era el de seguir durante una hora una trayectoria suborbital -es decir, sin llegar a alcanzar la órbita- y, después, amerizar en el océano Índico. El megacohete de Musk tiene capacidad para transportar tripulantes y satélites de gran tamaño. De haber cumplido su cometido, habría rodeado el planeta y habría descendido en cola, con la parte frontal y propulsores, hasta llegar al Índico.

A pesar de que la explosión ha sido visible, la compañía de Elon Musk no se ha referido a ella al hablar de esta octava prueba, sino que se limitó a mencionar un «desmontaje rápido e imprevisto», después de que el cohete perdiera la comunicación con el centro de operaciones de Texas.

La anterior explosión, la de la séptima prueba realizada el pasado 16 de enero, ocurrió frente a los ojos de varios testigos, principalmente conductores y peatones sorprendidos por los que los restos que cayeron sobre Florida tras ver «una nave a la deriva», declararon, así como residentes de Madeira Beach y Tampa que distinguieron un estallido en el cielo. También entonces los escombros afectaron a las operaciones aéreas de la zona.

Entre otras cosas, se iba a poner a prueba el despliegue de carga útil del Starship con cuatro satélites de Starlink simulados. Entonces, la FAA, que ahora ha exigido un informe, inició una investigación.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s flight will help us improve Starship’s reliability. We will conduct a thorough investigation, in coordination with the FAA, and implement corrective actions to make improvements on future Starship flight tests… pic.twitter.com/3ThPm0Yzky

— SpaceX (@SpaceX) March 7, 2025