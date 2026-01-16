Greybull Rescue, una ONG de veteranos de fuerzas especiales estadounidenses con sede en Tampa (Florida) ha distribuido un vídeo de cómo fue parte del arriesgado viaje en el mar de María Corina Machado entre el 9 y 10 de diciembre desde Venezuela a Noruega para recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz el año pasado.

El vídeo muestra en escenas de tipo bodycam a María Corina Machado subiendo a una lancha rápida en el mar por la noche. Hay un breve diálogo donde se confirma la identidad de la opositora venezolana, que agradece la labor del equipo.

La escena está iluminada sólo por la luz tenue de una linterna frontal y las luces rojas bajas del bote; se van las rompiendo alrededor y el sonido y constante del motor y del agua golpeando el casco.

En el vídeo se aprecia que María Corina lleva ropa oscura y lo que parece un chaleco salvavidas sobre los hombros, y se mueve con agilidad pero con cautela, y es ayudada para que no pierda el equilibrio por el mar picado.

Una vez arriba, se acomoda rápidamente en el borde del bote, mirando hacia la persona que graba. Su expresión es de alivio intenso y respira agitada por el esfuerzo. Habla directamente hacia la persona que está grabando y dice: «Soy María Corina Machado. Gracias… gracias por todo. Los venezolanos nunca los olvidaremos».

El audio capta también algunas voces bajas del equipo de María Corina en inglés («Got her» o «We’re moving»). No hay texto en pantalla ni efectos añadidos; todo se ve crudo, peligroso y real. La secuencia de vídeo dura apenas unos segundos antes de que la imagen se corte o pase a otra toma similar.