Se filtra el primer vídeo de las fiestas en Downing Street en plenas restricciones por la pandemia

Las fiestas celebradas en Downing Street en plenas restricciones por la pandemia de Covid siguen convertidas en la pesadilla que no cesa para el Partido Conservador en el Reino Unido. Dos días después de que el dimitido premier Boris Johnson fuera acusado de «mentir deliberadamente» por la comisión que investiga el Partygate, se han filtrado las primeras imágenes en vídeo de las fiestas celebradas en la sede del Ejecutivo británico.

Las imágenes datan del 14 de diciembre de 2020, cuando en el Reino Unido estaba prohibido cualquier tipo de fiesta social debido a las severas restricciones impuestas por el propio Gobierno que protagoniza este grotesco episodio. En el vídeo, en el que no aparece Boris Johnson, se ve a numerosas personas de su equipo disfrutando de una fiesta entre alcoholes, risas y bailes en Downing Street. Al menos, 24 personas aparecen en la juerga, según ha relatado el Daily Mirror, el tabloide (cercano al Partido Laborista) que ha difundido en exclusiva este vídeo.

Tories face new Partygate police probe as previously unseen footage shows staff boozing, dancing and mocking lockdown laws at height of Covid.

At least 24 revellers include two named on Johnson’s controversial resignation honours list.

From @DailyMirror https://t.co/2Ij1zHpghT pic.twitter.com/l0kTfnQnVV

— Liz Webster (@LizWebsterSBF) June 17, 2023