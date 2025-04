El entierro de Francisco romperá protocolos: el lugar elegido por él mismo fuera de las Grutas Vaticanas

Antes de morir, el Papa Francisco ha dejado escritas algunas pautas importantes de cómo quiere que sean su entierro y su funeral. Muchas de ellas van a ser una sorpresa porque no seguirán varios protocolos de sus antecesores. Habrá importantes novedades, tal y como reveló el libro-entrevista titulado Papa Francisco. El sucesor: Mis recuerdos de Benedicto XVI, escrito por el periodista español Javier Martínez-Brocal. Una de las más llamativas es que rompe a tradición de ser enterrado en las Grutas Vaticanas, ya que Francisco ha elegido la Basílica de Santa María la Mayor en Roma como su lugar de descanso final.

En dicha obra, el Papa Francisco habló sobre el protocolo fúnebre y de entierro del entonces Papa emérito, Benedicto XVI, pero de paso avanzó cómo sería el suyo propio llegado el momento: «El de Benedicto XVI va a ser el último velatorio hecho así, con el cadáver del Papa expuesto fuera del ataúd, en un catafalco. He hablado con el maestro de ceremonias y hemos eliminado eso y muchas otras cosas». Añadía: «Será con dignidad, como cualquier cristiano, pero no sobre almohadones. En mi opinión, el ritual actual estaba demasiado recargado. Eso de hacer dos velatorios me parecía excesivo. Que se haga uno solo y con el Papa ya en el ataúd, como en todas las familias. Cambié varias cosas, en línea con la reforma que ya hicieron Pablo VI y Juan Pablo II».

Estas directrices apuntadas en el libro, la aprobó él mismo el 29 de abril de 2024 y fueron publicadas en la segunda edición del Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Reflejan su visión de una Iglesia más austera. Estas son las pautas específicas que ha establecido para su entierro, que romperá los protocolos actuales: