EEUU anuncia la muerte del número 2 del ISIS en una operación conjunta con Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en la noche de este viernes la muerte de un líder «fugitivo» del Estado Islámico (ISIS) en Irak en una operación conjunta en coordinación con el Gobierno iraquí y las autoridades regionales kurdas.

Más tarde, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha concretado que el operativo ha consistido en «un ataque aéreo de precisión en la provincia (iraquí) de Al Anbar», donde han muerto «el número 2 de ISIS global, jefe de operaciones globales y emir del Comité Delegado, Abdallah Makki Muslih al Rifai, alias Abu Khadijah, y otro operativo de ISIS».

La misma institución ha revelado en una publicación en su cuenta en la red social X que ambos «llevaban chalecos suicidas sin detonar y portaban múltiples armas» cuando los encontraron, ya sin vida, y antes de que las fuerzas iraquíes realizaran las comprobaciones de ADN pertinentes para constatar la identidad de los fallecidos.

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2

On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025