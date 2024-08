El principal candidato opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, no ha acudido este viernes a la sede de la Fiscalía, organismo chavista desde hace años, pese a la amenaza de ser arrestado. Desafía así al régimen represor bolivariano, que se ha apropiado de una victoria fraudulenta en las urnas y no ha entregado las actas electorales. Y lo desafía porque pende sobre él una amenaza de arresto si no acudía a esta tercera cita de la Fiscalía venezolana, que le investiga por la publicación en Internet de datos que acreditarían su victoria en los comicios del 28 de julio.

La Fiscalía de Venezuela, bajo las órdenes del dictador Nicolás Maduro, había citado este jueves por tercera vez a Edmundo González, candidato opositor en las elecciones presidenciales de pasado 28 de julio. La amenaza de detención no se había añadido en las anteriores citaciones.

Edmundo González ya había sido convocado por la Fiscalía en otras dos ocasiones para explicar su presunta implicación en delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos, instigación a la desobediencia, delito informático, asociación para delinquir y conspiración. El régimen busca relacionar al candidato de la oposición por los hechos ocurridos tras las elecciones, cuando Nicolás Maduro amaño el proceso electoral para perpetuarse en el poder. La Fiscalía investiga la relación entre los líderes opositores, María Corina Machado y el propio González, con la difusión en Internet de las actas electorales con los datos que acreditan la victoria de la oposición en las pasadas elecciones.

La Fiscalía mandó una advertencia a González. De no acudir a la citación, las autoridades entenderán que hay «peligro de fuga» y «peligro de obstaculización» de las investigaciones y se ordenará su arresto. Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, ya adelantó el miércoles que, en caso de González no acuda, «el Ministerio Público anunciará la acción correspondiente que haya lugar en base a la ley». El líder opositor justificó sus dos ausencias anteriores basándose en la falta de garantías por parte de las autoridades chavistas. Salvo sorpresa, González tampoco acudirá en esta ocasión.