Dos aviones chocan durante un aterrizaje dejando varios muertos en California

Dos aviones han chocado en el Aeropuerto Municipal de Watsonville, en California, cuando intentaban aterrizar. Un trágico accidente que ha dejado varios fallecimientos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Watsonville, el accidente se notificó a las 14:56 horas de este jueves (23:56 hora peninsular española) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la administración federal de Aviación se ha hecho cargo de la investigación.

Las autoridades han informado de que se han producido varios fallecimientos pero, por el momento, no se ha concretado el número de víctimas.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.

Report came in at 2:56pm.

Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p

— City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022