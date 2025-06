Dimite el primer ministro de Países Bajos tras la salida del Gobierno de los ultraconservadores de Geert Wilders

Dick Schoof, primer ministro de Países Bajos, ha dimitido este martes después de que Geert Wilders, líder del derechista Partido por la Libertad (PVV), anunciase la salida de su formación política del Gobierno de coalición. «Si un partido no tiene la voluntad de continuar, no es posible seguir juntos. Con la salida de PVV, no hay suficientes apoyos en la Cámara Baja», ha dicho Schoof tras una reunión del Ejecutivo que ha durado cerca de dos horas.

El hasta hoy primer ministro de Países Bajo, que formalizará esta tarde su dimisión ante el rey Guillermo Alejandro, ha confirmado en una breve comparecencia que permanecerá como primer ministro interino hasta la celebración de elecciones anticipadas. Schoof ha calificado la caída del Gobierno, provocada por la salida de PVV, de «irresponsable e innecesaria».

El colapso del Ejecutivo neerlandés se produce después de que Wilders anunciara este mismo martes que se retiraba del Gobierno de coalición. El anuncio del líder ultraconservador vino dado por la falta de acuerdo en el plan de diez puntos que PVV presentó la pasada semana con medidas antimigratorias para elevar el control fronterizo del país.

El Ejecutivo, formado por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), el partido Nuevo Contrato Social (NSC) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB), permanecerá ahora en funciones sin los ministros de PVV, que también presentarán su dimisión.

Wilders había amenazado de forma repetida a Schoof, que asumió el cargo hace menos de un año, el 2 de julio de 2024, con tumbar el Gobierno si no se cerraban las fronteras a todos los solicitantes de asilo «lo antes posible» y si no se aprobaban sus propuestas migratorias. El PVV fue la fuerza más votada en las elecciones de noviembre de 2023. Tras varios intentos frustrados finalmente consiguió reunir apoyos para un Gobierno de coalición a cuatro bandas en el que, sin embargo, quedó fuera el propio Wilders debido a los vetos del resto de formaciones, todas ellas de corte conservador.