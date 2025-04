Desayuno en Roma de dos argentinos con OKDIARIO: «Francisco fue el único Papa que no regresó a su tierra»

La enviada especial de OKDIARIO Paula Ciordia a Ciudad del Vaticano entrevista a dos peregrinos argentinos que se encuentran en Ciudad del Vaticano estos días en los que el mundo se despide del Papa Francisco tras su muerte este lunes 21 de abril a primera hora de la mañana. OKDIARIO comparte un desayuno con César y Laura, peregrinos de Buenos Aires, y Giulia, la propietaria de St. Peter’s Luxury Rooms. César explica que «aterrizamos de casualidad cuatro horas después de la muerte de Francisco. Queríamos atravesar la Puerta Santa por el Jubileo, no veníamos por Francisco». «Fue el único Papa que no regresó a su tierra», recuerda César.

Así, empieza su relato de sus últimas horas que se puede leer a continuación:

César recuerda que «el kirchnerismo se acercó a él. Parece que estuviera más preocupado por los errores de la Iglesia históricamente. Muchos católicos en Argentina lo han percibido como que ha hecho una defensa política alejada de los católicos».

Giulia, propietaria de St. Peter’s Luxury Rooms, reconoce que «yo cuando fue elegido estaba súper feliz, porque tenía orígenes italianos, para nosotros era un orgullo, como para los argentinos. Después, pero nos hemos desilusionado porque habla siempre de los indefensos que es importante, pero no ha defendido a los católicos ni a los cristianos que están siendo perseguidos en el mundo».

En este sentido, Giulia explica que «claro que el Evangelio después de 2.000 años puede parecer obsoleto, pero no puedes destruir todo. Nosotros hemos nacido como hombre y mujer, si tienes una tendencia por el mismo sexo no hay problema, tú puedes hacer lo que quieras, pero no se puede consentir el matrimonio homosexual y hablar siempre de trans. Hay otras prioridades. A mí me ha desilusionado mucho. Los católicos estamos muy desilusionados con él».

La italiana destaca que «para mí y creo que para el 90% de los católicos Ratzinger llegó después del Papa Wojtyła y no era fácil. Este Papa ha dejado una marca imborrable, se le ha querido mucho. Cuando murió yo estuve 14 horas de fila para verle. Estuve toda la noche en la fila, de las siete de la tarde, a las nueve de la mañana hasta que llegamos a entrar».

¿Qué se espera del nuevo Papa?

Giulia reconoce que «espero que no sea elegido por los cardenales que ha puesto Bergoglio. Espero que sea un Papa cercano a la gente y que, sobre todo, sea para los católicos. Aunque tenga un ojo a la modernidad porque justamente no se puede negar la comunión a los separados ni divorciados porque es el 50% de la sociedad, al menos de la italiana, si no es más… Es justo que haya una apertura, pero no de una manera exagerada».