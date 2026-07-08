Desaparece un avión de carga pakistaní con cinco tripulantes tras un fallo en su sistema de navegación

Las autoridades de Pakistán han informado este miércoles de la desaparición de un avión de carga Boeing 737 de la compañía K2 Airways, después de que la aeronave perdiera el contacto con los controladores aéreos cuando cubría la ruta entre la ciudad emiratí de Sharjah y Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán. En el aparato viajaban cinco miembros de la tripulación y, por el momento, se desconoce su paradero.

Según ha explicado la Autoridad Aeroportuaria de Pakistán a través de un comunicado difundido en redes sociales, el incidente se produjo a las 21:18 horas, cuando la tripulación notificó un fallo en el sistema de navegación del avión mientras se aproximaba al espacio aéreo pakistaní. Tras recibir el aviso, el Centro de Control de Área (ACC) de Karachi estableció contacto con la aeronave y comenzó a guiarla con el objetivo de asistir a la tripulación y facilitar un aterrizaje seguro.

Sin embargo, apenas tres minutos después de comunicar la incidencia, los controladores detectaron un comportamiento anómalo en el radar. De acuerdo con la autoridad aeroportuaria, el Boeing 737 inició un descenso «muy rápido» acompañado de un «brusco cambio de rumbo», una maniobra que hizo saltar las alarmas entre los servicios de control aéreo.

Poco después, los sistemas dejaron de recibir tanto la señal de radar como las comunicaciones por radio del avión. El último contacto se produjo cuando la aeronave se encontraba aproximadamente a 155 millas náuticas (unos 287 kilómetros) al oeste de Karachi, sobre el mar Arábigo, lo que ha complicado las labores para determinar su ubicación exacta.

Ante la desaparición del aparato, las autoridades pakistaníes han puesto en marcha una amplia operación de búsqueda y rescate en aguas del mar Arábigo. El dispositivo cuenta con la participación coordinada de diferentes organismos civiles y militares, que trabajan para localizar la aeronave y esclarecer las circunstancias que rodean el incidente.

Por su parte, K2 Airways ha confirmado la pérdida de contacto con el avión mediante un comunicado en el que ha asegurado que está colaborando plenamente con las autoridades competentes en las tareas de búsqueda y en la investigación de lo sucedido. La compañía también ha identificado a los cinco tripulantes que viajaban a bordo: el comandante Mohamad Rizwan Idris, el primer oficial Faisal Mahmud, el jefe de carga Muhamad Toufik Kan y los ingenieros Arif Sidiqui y Mohamad Hamid.

Por el momento, las autoridades no han desvelado datos sobre el origen del fallo ni han confirmado si el avión pudo sufrir un accidente.