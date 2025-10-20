La derecha de Rodrigo Paz pone fin a 20 años de desmanes de la izquierda populista en Bolivia

La derecha moderada de Rodrigo Paz ha alcanzado el poder en Bolivia y pone fin a 20 años de la izquierda populista en el poder. El Movimiento al Socialismo (MAS), partido del ex presidente comunista Evo Morales, deja dos décadas de escándalos en el poder –incluso delictivos– y un país económicamente hundido. En octubre de 2024, se abrió una investigación en Bolivia contra Morales por violar a una menor de 15 años con la que tuvo un hijo. En diciembre fue imputado. En abril comenzó otra investigación en Argentina por haberse llevado a Buenos Aires dos menores de edad a las que violó.

El nuevo presidente que se ha impuesto en las elecciones celebradas este domingo tendrá como reto principal y urgente sacar al país del severo deterioro económico en el que está sumido. Y, también, el de la regeneración democrática tras veinte años de desmanes de la izquierda populista.

Desde el pasado agosto, cuando se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se sabía que el MAS quedaba fuera del poder. La duda que quedaba por resolver era quién ganaría esta segunda vuelta celebrada este domingo, disputada entre dos candidatos de derechas: el liberal Rodrigo Paz y el conservador Jorge Tuto Quiroga.

El ganador de las elecciones ha vencido con una campaña política basada en fortalecer los lazos diplomáticos con Washington —tensos desde 2009 — y buscar apoyo financiero respaldado por Estados Unidos para estabilizar la frágil economía boliviana. El vencedor de las elecciones ha prometido romper con el populismo que desbordó el presupuesto durante el gobierno del partido Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por el comunista y pederasta Evo Morales.

Para algunos votantes, el presidente-electo recuerda a los gobiernos de la década de 1990, que promovieron la privatización y mantuvieron relaciones estrechas con Estados Unidos. El comunista Evo Morales llegó al poder en 2006. Impulsó alianzas con la dictadura comunista de Cuba, el narcoestado de Venezuela y Rusia, y nacionalizó la industria del petróleo y el gas.

Desde 2023, la nación andina ha sido afectada por una escasez de dólares estadounidenses, que ha impedido a los bolivianos acceder a sus propios ahorros y ha dificultado las importaciones. La inflación interanual se disparó al 23% el mes pasado, la cifra más alta desde 1991. Además, la escasez de combustible paraliza el país, obligando a los conductores a esperar días en fila para poder llenar sus tanques.

Actualmente, Bolivia enfrenta una grave escasez de dólares, una disminución de los ingresos por hidrocarburos y un déficit fiscal en aumento. Esta combinación de desafíos resulta preocupantemente similar a la crisis de balanza de pagos de finales de la década de 1970, que finalmente derivó en un período de hiperinflación a mediados de los años 80, con una inflación anual que llegó a 11.750%.

El próximo gobierno enfrentará un desafío doble: primero, estabilizar la economía mediante los ajustes fiscales necesarios —y probablemente dolorosos—, como reducir los amplios subsidios que actualmente afectan las finanzas públicas; y segundo, ayudar a las personas que se verán afectadas negativamente por estos cambios imprescindibles. Navegar con éxito este delicado equilibrio político será esencial para preservar la estabilidad necesaria que permita implementar reformas profundas y encaminar a la economía hacia un crecimiento sostenible a largo plazo.

¿Cómo es la actual economía boliviana?

La economía de Bolivia atraviesa una crítica crisis de balanza de pagos, reflejada en el agudo agotamiento de sus Reservas Internacionales Netas (RIN). Esto significa que el país se está quedando peligrosamente sin la divisa extranjera (dólares) necesaria para llevar a cabo comercio internacional y pagar su deuda externa.

El síntoma más visible es la ampliación de la brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el tipo de cambio oficial fijo y el enorme tipo de cambio del mercado paralelo. Esta brecha es problemática porque implica que los importadores ya no pueden acceder a dólares al precio fijado por el gobierno, sino que deben adquirirlos a un coste mucho mayor en el mercado paralelo, que es el precio que efectivamente pagan las personas en la práctica.