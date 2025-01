Los demócratas rabian contra Trump: preparan ya cientos de demandas para boicotear sus medidas

Los demócratas rabian contra Donald Trump y ya han empezado a preparar los ataques para boicotear sus iniciativas justo después de su ceremonia de investidura del lunes. Al menos 18 fiscales generales de estados demócratas han demandado este martes a Donald Trump para bloquear un decreto que niega reconocer como ciudadanos estadounidenses a los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes ilegales. Son los llamados en Estados Unidos anchor baby (niños ancla), debido a que las autoridades de Estados Unidos han sido reacias tradicionalmente a deportar a los padres de estos estadounidenses. También, han demandado a Trump por el decreto contra las ciudades santuario, en las que hay un acuerdo entre Inmigración y los políticos locales de no hacer redadas contra los inmigrantes ilegales.

Es la salva inicial de lo que promete ser una larga batalla legal sobre las políticas de inmigración de la administración Trump. Las denuncias se han presentado ante el Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, San Francisco (California) o Washington, de tradición estadounidense. Estos estados son de tradición demócrata.

El fiscal general de Nueva Jersey Matthew J. Platkin ha atacado a Trump por considerar que limitar la ciudadanía por nacimiento es «extraordinario y extremo. Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo». La fiscal general de Nueva York Letitia James ha destacado que «el intento del presidente Trump de socavar el derecho fundamental a la ciudadanía por nacimiento no sólo es inconstitucional, sino que es profundamente peligroso».

Letitia James forma parte de la campaña dentro de la Fiscalía de Nueva York contra Trump. Amenazó con confiscar todos los bienes del presidente de Estados Unidos si no pagaba una multa por el caso civil de fraude contra la organización de Trump en diciembre de 2024. Cuando fue elegida en 2018 fiscal general del estado, reconoció que quería echar a Trump de Nueva York: «No debería estar en Nueva York». Entonces, Donald Trump se defendió: «Esto es una caza de brujas». El lunes Trump en su discurso de investidura volvió a recordar el acoso al que le ha sometido el Departamento de Justicia. Incluso, el fiscal especial Jack Smith ha reconocido, al menos en una ocasión, rehacer el lenguaje escrito en una de las demandas contra Trump después de que fuese invalidada por un dictamen del Tribunal Supremo que otorgaba inmunidad parcial al presidente.

Jack Smith estuvo encargado del caso de las interferencias electorales contra Trump en 2020. El citado caso se le asignó en 2022 por la Casa Blanca, semanas después de que el Donald Trump anunciase su candidatura a la presidencia. Entonces, Smith no necesitó pasar el filtro del Senado. Jack Smith está con Katy Chevigny, cineasta que le hizo un documental a Michelle Obama.

Las demandas de la fiscal de Nueva York contra Trump relanzaron su perfil político. La fiscal general insultó a Trump por su libro de 1987, que fue líder de ventas: «Es el arte del robo», dijo del título de Trump. Le acusó ya entonces de fraude. En debates, Letitia James siempre reconoció que «hay que centrarse en Trump, hay que seguir su dinero».

En los próximos días, los demócratas presentarán diferentes demandas para bloquear los decretos que Trump firmó un día. Entre ellos, resaltan las órdenes ejecutivas en materia de inmigración y para mantener segura la frontera con México.