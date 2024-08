Los líderes demócratas por fin se han deshecho del presidente de Estados Unidos Joe Biden, al que obligaron a abandonar la carrera presidencial tras su desastroso debate contra Donald Trump por miedo a perder donaciones y 20 asientos en el Congreso: le han programado fuera del prime time, en Estados Unidos de 20:00 a 22:00 horas, para que no le vieran los telespectadores el primer día de la Convención Nacional Demócrata. Joe Biden pronunció su discurso a las 23:28 horas, horario de la Costa Este, 22:38 en Chicago (Illinois), donde se celebra la convención. Sólo le vieron prácticamente los estadounidenses de la Costa Oeste, en California, Oregón y Washington.

El director de Comunicación de Kamala Harris, Michael Tyler, ha responsabilizado por el retraso este martes a los aplausos que recibieron los oradores que intervinieron antes que Joe Biden. Tyler ha querido destacar el entusiasmo por Kamala Harris. Sin embargo, los estrategas del Partido Demócrata de Biden no han tragado y han criticado las formas de los líderes demócratas: «Le entrega Biden todos los delegados a Kamala Harris, y ahora ella le echa del horario de máxima audiencia».

Entre las críticas, han destacado los comentarios de Meghan McCain, la hija del fallecido senador republicano de Arizona, John McCain, uno de los grandes amigos de Joe Biden en el Senado:

I’m tapping out – I can’t stay up this late, we all have lives and kids. God speed to our 81 year old President getting through the speech at this hour.

Whatever producers did this to him and let it go over this long at this hour is an asshole and it is disrespectful to Biden.

— Meghan McCain (@MeghanMcCain) August 20, 2024