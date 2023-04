El ex presidente norteamericano Donald Trump se ha desplazado este lunes por la tarde en su avión privado desde Florida a Nueva York para su esperada detención y comparecencia ante un tribunal de Manhattan, mientras la ciudad neoyorquina reforzaba la seguridad ante la llegada de Trump y se preguntaba si ingresará en la cárcel.

Su regreso a Nueva York ha abierto un capítulo sin precedentes en la historia de Estados Unidos, ya que Trump es el primer ex presidente que se enfrenta a cargos penales, cuando, además, se encuentra en su tercera campaña presidencial a la Casa Blanca, lo que ha provocado grandes retos jurídicos y políticos. A continuación, intentamos dar respuesta a una serie de preguntas planteadas durante los últimos días sobre el ex presidente.

¿Se puede presentar Trump a las elecciones?

Sí, la Constitución de Estados Unidos no inhabilita a ningún candidato de presentarse a las elecciones o ser presidente en caso de que sea acusado de cargos o declarado culpable. Sólo hay tres requisitos para ser presidente: 1) Haber nacido en Estados Unidos. 2) Ser mayor de 35 años. 3) Haber sido residente de Estados Unidos durante al menos 14 años.

¿Por qué no irá esposado ante el juez?

El ex presidente tiene previsto pasar la noche de este lunes al martes en la Torre Trump, ubicada en la calle 57 con la Quinta avenida en Manhattan, y entregarse a las autoridades el martes para que le fichen -le tomen fotografías y las huellas dactilares-. Pero, sus abogados han negociado que no se le espose para no dañar su imagen. Trump no será conducido a la cárcel.

¿Puede ingresar Trump en prisión este martes?

De momento, no ha sido juzgado. Tampoco ha sido declarado culpable. Por lo que no se espera en un principio que Trump pase la noche en la cárcel. Sí está confirmado que el Servicio Secreto trabaja con las autoridades de Nueva York en la seguridad del ex presidente: cerrarán las calles cercanas de su torre cuando Trump entre y salga de su apartamento de lujo y la planta del juzgado donde está previsto que comparezca.

¿Qué ha hecho la víspera el ex presidente?

Trump ha pasado el fin de semana jugando al golf en Florida, mientras se ha reunido con sus asesores legales y políticos, recaudando más de cinco millones de dólares desde que se transcendió su imputación.

¿Habrá revueltas en Nueva York?

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha advertido a los agitadores, mientras ha recordado sobre ir armado en las inmediaciones de la Torre Trump o del tribunal donde va a comparecer este martes el ex presidente.

¿Qué cargos hay contra él?

Este martes se darán a conocer exactamente los cargos que, según se ha filtrado a diferentes medios de comunicación, pueden ascender hasta 34. La investigación se ha centrado en sobornos realizados a la actriz porno Stormy Daniels y a la ex modelo de Playboy Karen McDougal, con las que habría tenido relaciones sexuales, a cambio de su silencio poco antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 que le llevaron a la Casa Blanca.

¿Le echará el Partido Republicano?

En Florida, los manifestantes que apoyan a Trump han empezado a reunirse este lunes por la mañana en West Palm Beach (Florida) en la ruta al para despedir al ex presidente. Una muestra de apoyo de los votantes, que de mantenerse firme y replicarse en otros estados del país, hará que los políticos republicanos continúen con su apoyo para mantener sus escaños en el Congreso de Estados Unidos.

¿Irá Melania Trump al tribunal?

De momento, se desconoce si acudirá con su familia, la cual le ha mostrado su apoyo hasta el momento, aunque sí es cierto que la ex modelo eslovena se ha caracterizado por negarse a darle muestras de cariño en público.