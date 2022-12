El presidente de Estados Unidos Joe Biden recibe al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca, con el que ha mantenido una reunión bilateral en el Despacho Oval. «Ucrania sigue impresionando al mundo», ha afirmado Biden poco después de empezar su reunión en el Despacho Oval. Ambos líderes han atendido posteriormente a los periodistas en una rueda de prensa en la sala este de la Casa Blanca, donde escenifican el frente común de ambos países fortalecido tras la invasión de Rusia. Más tarde, el presidente ucraniano tiene previsto pronunciar un discurso ante el Congreso, en un intento de apuntalar el apoyo a su país y enviar un mensaje desafiante a sus invasores rusos.

Biden ha reconocido, con Zelenski a su lado, que «es un honor estar a su lado en la defensa unida contra lo que es una guerra brutal emprendida por Putin». «Cuesta creerlo, 300 días pasando por esto, y Putin ha llevado a cabo un asalto brutal contra el derecho de los ucranianos a existir como nación, y el ataque a inocentes ucranianos sin otra razón que intimidar», ha añadido Biden, señalando la escalada de ataques rusos contra la energía y la infraestructura civil. Putin está «intentando utilizar el invierno como arma», ha asegurado Biden, que ha reconocido que los estadounidenses, junto con los aliados europeos, están con el país de Zelenski.

El viaje tiene lugar después de 10 meses de guerra con Rusia, que ha causado decenas de miles de víctimas en ambos bandos y la devastación de la población civil ucraniana. Justo antes de su llegada, Estados Unidos ha anunciado su mayor entrega de armas a Ucrania, incluidos misiles tierra-aire Patriot, y el Congreso tiene previsto votar un paquete de gastos que incluye unos 45.000 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania.

Desde el Kremlin se ha afirmado que el viaje del presidente ucraniano no tendrá ningún resultado positivo, y que Rusia no contempla ninguna posibilidad de entablar conversaciones de paz con Kiev. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha indicado que el continuo envío de suministros de armas occidentales a Ucrania conducirá a una «profundización» del conflicto. «El suministro de armas continúa y la gama de armas suministradas se está ampliando. Todo esto, por supuesto, conduce a un agravamiento del conflicto. Esto no augura nada bueno para Ucrania», ha asegurado Dmitry Peskov.

De momento, se desconoce cuándo llegará la batería de misiles Patriot al frente de Ucrania, dado que las tropas estadounidenses tendrán que entrenar a las fuerzas ucranianas. Una formación que se prolongará durante varias semanas, la cual se realizará en Alemania.

El paquete de ayuda militar estadounidense por valor de 1.850 millones de dólares incluirá, por primera vez, una batería de misiles Patriot y bombas guiadas de precisión para sus aviones de combate, según informaron funcionarios estadounidenses. Se trata de una ampliación de los tipos de armamento avanzado destinados a reforzar las defensas aéreas de Ucrania contra lo que ha sido un creciente aluvión de misiles rusos.

La cadena polaca TVN24 ha relatado que Zelenski ha entrado en Polonia a primera hora del miércoles de camino a Washington, mostrando imágenes del presidente de Ucrania llegando a una estación de tren y siendo escoltado hasta una caravana. El vídeo se ha filmado en Przemysl, una ciudad fronteriza polaca que ha sido el punto de llegada de muchos refugiados que huyen de la guerra.

Biden y Zelenski han mantenido conversaciones de manera frecuente por teléfono. Unas conversaciones siempre cordiales, con la única excepción de junio, cuando Zelenski afeó a Estados Unidos la mínima cantidad de un paquete adicional de 1.000 millones de dólares, debido a que quería más apoyo. La visita se produce en un momento clave para la política estadounidense, en la que la Casa Blanca se prepara para la toma de control de la Cámara de Representantes por parte del Partido Republicano en enero. De momento, el líder de la agrupación conservadora, Kevin McCarthy, de California, ha advertido que su partido no extenderá un «cheque en blanco» a Ucrania.