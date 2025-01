Biden se despide de la Casa Blanca con indultos preventivos para altos cargos amenazados por Trump

El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha despedido de la Casa Blanca concediendo indultos preventivos a varios cargos de su Administración a los que Donald Trump había amenazado con juzgar cuando regresara a la Presidencia. Lo ha hecho horas antes de que se celebre la toma de posesión del republicano.

Entre los agraciados se encuentra Mark Milley, antiguo jefe del Estado Mayor de Estados Unidos y responsable de la retirada de las tropas de Afganistán en 2021; el que fuera asesor médico de la Casa Blanca durante la pandemia de coronavirus, Anthony Fauci, y los integrantes del comité del Congreso que investigó el asalto al Capitolio.

Así lo ha anunciado Biden en un comunicado en el que afirma que se acoge a su autoridad en virtud de la Constitución estadounidense para estos indultos, aunque ha subrayado que «no deben confundirse con un reconocimiento» de que hayan cometido delito alguno.

«La emisión de estos indultos no debe confundirse con un reconocimiento de que hayan cometido un delito, ni debe malinterpretarse como una admisión de culpabilidad. Nuestra nación tiene una deuda con estos servidores públicos por su incansable compromiso con nuestro país», ha destacado al respecto.

