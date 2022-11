Un avión de la compañía Latam aterriza de emergencia entre llamas en Lima (Perú)

Un vuelo de la compañía sudamericana Latam ha sufrido un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Lima (Perú) al llegar desde la ciudad de Juliaca, al sur del país. Como se ve en el vídeo, la aeronave se incendió al tocar tierra con la pista por la cola tras el descenso, sin que aparecieran los caminones de bomberos mientras el humo se extendía. Afortunadamente, el fuego fue controlado poco después y no ha habido que lamentar daños personales, según las primeras informaciones.

El vuelo llegaba procedente de la localidad peruana de Juliaca y el incidente se produjo al aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez, de la capital del país andino. Llevaba más de 100 pasajeros a bordo, se trata de un Airbus A320, de la compañía sudamericana Latam, la más grande del continente.

La aerolínea aún no ha ofrecido ninguna comunicación oficial explicando las causas de este incidente, y una investigación se está realizando al respecto del mismo. Sí se ha manifestado el aeropuerto de Lima a través de sus canales oficiales, asegurando que «nuestros equipos están brindando la atención necesaria a todos los pasajeros y pasajeras, quienes se encuentran bien. Asimismo, estamos investigando para determinar las causas del hecho».

En este vídeo, se observa cómo los pasajeros salen del avión, que está posado sobre la pista con su parte trasera quemada por el incendio y el rozamiento con la superficie.

