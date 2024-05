Atentado a Robert Fico, en directo: estado de salud del primer ministro de Eslovaquia

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha resultado herido tras recibir un disparo tras una reunión del Gobierno celebrada en la ciudad de Handlova, en el centro del país. El mandatario ha sido trasladado en estado grave al hospital y, según ha informado su entorno en redes sociales, «su vida corre peligro». Desde su partido, Dirección-Socialdemocracia, han vinculado el ataque a la oposición.

Robert Fico, cercano a las posiciones del Kremlin, se encontraba hablando con seguidores de su partido en un centro cultural en el que ha tenido lugar la reunión de su Ejecutivo cuando ha recibido varios impactos de bala.

Tras lo ocurrido, el primer ministro de Eslovaquia ha sido trasladado en estado grave en helicóptero a un hospital cercano ante la imposibilidad de que llegara a Bratislava. Las fuerzas de seguridad del país han informado de que el autor de los disparos ya ha sido detenido.

El vicepresidente del Parlamento eslovaco, Lubos Blaha, han anunciado la suspensión de la sesión parlamentaria prevista para este miércoles en la capital, Bratislava, ubicada a unos 150 kilómetros de la ciudad en la que ha tenido lugar el suceso.

Fico juró a finales de octubre el cargo como primer ministro de Eslovaquia por cuarta vez tras su dimisión en 2018, cuando se produjeron una serie de protestas por el asesinato del periodista Jan Kuciak, que investigaba las actividades de la mafia italiana en el país.

Su nombramiento estuvo rodeado de polémica y críticas por su postura prorrusa en plena invasión de Ucrania. Fico aseguró que la nueva legislatura estaría marcada por una política exterior «soberana».

La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputova, ha sido una de las primeras dirigentes del país en pronunciarse sobre lo ocurrido. En una publicación que ha compartido en redes sociales ha trasladado su «enérgica condena» y ha deseado a Fico una pronta recuperación. «Condeno enérgicamente este brutal y despiadado ataque de hoy contra el primer ministro Robert Fico. Estoy en shock», ha manifestado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado «enérgicamente este vil ataque» y ha manifestado que «estos actos de violencia no tienen cabida en nuestra sociedad y socavan la democracia, nuestro bien común más preciado».

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.

Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.

My thoughts are with PM Fico and his family.

