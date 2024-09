Varias regiones de El Líbano, entre ellas la capital Beirut, han registrado este miércoles una oleada de explosiones en los walkie-talkies de Hezbolá, apenas 24 horas después del ataque de los buscas (también conocidos como beepers) que ha matado a 12 personas, entre ellas miembros de la organización terrorista, y ha dejado 2.800 heridos de diversa gravedad.

En estas nuevas explosiones del ataque contra Hezbolá, los muertos han sido al menos 9 muertos, según las primeras informaciones aportadas por las autoridades sanitarias, y los heridos son cientos más, de ellos 300 graves. A ello se suman también varias explosiones de sistemas domésticos de energía solar en la ciudad.

Los terroristas de Hezbolá han lanzado una contundente amenaza contra Israel tras la «masacre» de los buscas. Tras lo ocurrido, el grupo terrorista ha asegurado que continuará con su apoyo «a la resistencia de Gaza y su pueblo» y seguirá defendiendo «el Líbano, su pueblo y su soberanía». Asimismo, ha advertido de que «la masacre israelí tendrá un duro castigo y una rendición de cuentas específica».

Al sur de Beirut se han podido escuchar este miércoles las explosiones de los walkie-talkies en otro ataque contra Hezbolá mientras familiares y amigos se encontraban reunidos celebrando el entierro de algunos de los muertos del día anterior. Los buscas los hirieron, principalmente, en el estómago y las extremidades.

Las autoridades de Líbano apuntan directamente contra Israel. Acusan al Mosad, los servicios secretos israelíes, de esta macrooperación que ha provocado el caos en las filas de la milicia financiada por Irán, acabando con las principales formas de comunicación entre sus miembros. En las últimas semanas se había producido una escalada de la tensión entre Beirut y Tel Aviv.

A new wage of Israeli explosions across Lebanon. Electronic devices are exploding in shops, cars, homes and even in funerals. Yesterday’s attack killed civilians including 3 children. This is a deliberate attack on Lebanese civilians. This is mass murder. pic.twitter.com/icqLXFUNMM

