Así preparan los demócratas a Biden para evitar que haga el ridículo en el debate frente a Trump

Durante los últimos ocho días, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha estado recluido en Camp David (Maryland), la residencia oficial de descanso, con su equipo preparando el debate presidencial contra el ex presidente Donald Trump, que se celebrará este jueves 27 de junio a las 21:00 horas (3:00 de la madrugada ya del viernes en España) en los estudios de la CNN en Atlanta (Georgia). Llama la atención que Biden haya tenido desde el pasado 19 de junio hasta este miércoles 26 su agenda en blanco, que ha dividido entre su casa de la playa en Rehoboth en Delaware y Camp David en Maryland para preparar el debate. El objetivo de este aislamiento: evitar que no vuelva a hacer el ridículo después de los vídeos de las últimas semanas en los que ha aparecido perdido y desorientado. Entre ellos, destaca uno en el que la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, tuvo que cogerle de la mano, debido a que no sabía dónde estaba.

Para preparar al presidente demócrata Joe Biden ante su debate contra Trump, el equipo demócrata ha convertido el hangar y el cine de Camp David en una réplica de los estudios de la CNN en Atlanta (Georgia) con las mismas luces y el escenario que va a tener en el debate. Estos días Biden se ha entrenado con 16 asesores y ex ayudantes de la Casa Blanca para preparar su enfrentamiento contra el ex presidente republicano Donald Trump, que destaca por su capacidad para conectar con los votantes.

En estos días, ha preparado el debate sobre diferentes asuntos como la economía, inmigración o seguridad, en los que los diferentes asesores han hecho de Donald Trump. Sin embargo, Biden les ha pedido que confíen en sus habilidades.

Los miedos del equipo de Biden:

Que Biden parezca viejo para ser presidente . La edad de Joe Biden ha hecho dudar siempre a los votantes desde su campaña presidencial en 2020, las cuales se han aumentado con los vídeos que se han publicado recientemente de la celebración del aniversario del desembarco de Normandía y durante la reunión del G7, en la que Biden volvió a desorientarse y la primera ministra de Italia Georgia Meloni tuvo que acudir en su ayuda.

. La edad de Joe Biden ha hecho dudar siempre a los votantes desde su campaña presidencial en 2020, las cuales se han aumentado con los vídeos que se han publicado recientemente de la celebración del aniversario del desembarco de Normandía y durante la reunión del G7, en la que Biden volvió a desorientarse y la primera ministra de Italia Georgia Meloni tuvo que acudir en su ayuda. Falta de eficacia . Biden nunca ha sido un político que haya conectado con los votantes, al que acusan de haber estado demasiado tiempo en Washington como senador.

. Biden nunca ha sido un político que haya conectado con los votantes, al que acusan de haber estado demasiado tiempo en Washington como senador. Débil . Su edad le hace transmitir una idea de fragilidad que su equipo de campaña intenta contrarrestar, aunque no saben si podrán. En parte por eso, han pedido que en los estudios de la CNN no haya público y estén sólo los presentadores, Jake Tapper y Dana Bush. El propio ex asesor de Barack Obama David Axelrod ha reconocido que Joe Biden no está acostumbrado a que nadie le contradiga .

. Su edad le hace transmitir una idea de fragilidad que su equipo de campaña intenta contrarrestar, aunque no saben si podrán. En parte por eso, han pedido que en los estudios de la CNN no haya público y estén sólo los presentadores, Jake Tapper y Dana Bush. El propio ex asesor de Barack Obama David Axelrod ha reconocido que . Ataques de Trump . El ex presidente y candidato republicano Donald Trump siempre ha destacado por sus golpes de efecto y sus frases que conectan con el electorado.

. El ex presidente y candidato republicano Donald Trump siempre ha destacado por sus golpes de efecto y sus frases que conectan con el electorado. Desorientado . El equipo tiene miedo de que Biden se desoriente durante el lance dialéctico con Trump, que tiene mucha facilidad a la hora de responder en los debates, ganando el favor de sus audiencias con las que sabe conectar, debido a su gran experiencia en TV.

. El equipo tiene miedo de que Biden se desoriente durante el lance dialéctico con Trump, que tiene mucha facilidad a la hora de responder en los debates, ganando el favor de sus audiencias con las que sabe conectar, debido a su gran experiencia en TV. Balbucee. El equipo de Biden tiene miedo de que no pueda articular palabra, lo cual le ha sucedido en el pasado cuando ha tenido que presentarse en actos públicos. Un miedo que se acrecienta, ya que este jueves tendrá enfrente a Trump y nadie podrá acudir en su rescate como ha ocurrido hasta ahora.

¿Qué pasará después del debate?

Después del debate, se espera que Trump anuncie a quién ha elegido como candidato a vicepresidente para el ticket republicano. También habrá un debate vicepresidencial este verano. Aún no se ha concretado la fecha, pero la vicepresidente Kamala Harris ha aceptado que se celebre el 23 de julio o el 13 de agosto.

En el frente legal, Trump comparecerá para sentencia en su juicio penal el 11 de julio, pocos días antes de la Convención Nacional Republicana, que comienza el 15 de julio en Milwaukee. Un mes después, la Convención Nacional Demócrata arrancará el 19 de agosto en Chicago. Trump y Biden debatirán por segunda vez el 10 de septiembre.