El presidente de EEUU, Joe Biden, sale ya a despiste por acto público a la que asiste. Tras los dos de la semana pasada, esta la empieza con otro lapsus, en el que tuvo que auxiliarle, en esta ocasión, el ex presidente norteamericano Barak Obama.

Ha sido en Los Ángeles, donde Joe Biden se reunió con personalidades de Hollywood como Julia Roberts, George Clooney y Barbra Streisand, entre otros. Allí, volvió a desorientarse, como hizo en la cumbre del G7 en Italia, donde le ayudó la misma Giorgina Meloni. Estos despistes, lapsus o desorientaciones que sufre Biden asiduamente preocupa cada a las máximas autoridades del Partido Demócrata, ya que estamos en pleno año electoral y con Trump por delante en las encuestas.

El evento de Los Ángeles era de recaudación de fondos de alto perfil. Allí, Joe Biden pareció congelarse nuevamente en el escenario, momento en el que Barack Obama tuvo que tomar la iniciativa tocándole visiblemente la mano y dirigiéndole hacia la salida, con el brazo en su hombro.

