La izquierda de Hollywood con Biden: Clooney y Roberts dicen que «la democracia está en juego» si gana Trump

Las élites de la industria del cine norteamericano afincado en Hollywood han vuelto a dar muestra de su progresismo apoyando masivamente a Joe Biden. Ocurrió el pasado sábado durante una gala del partido demócrata en el Peacock Theatre de Los Ángeles donde se recaudaron más de 30 millones de dólares para la campaña del actual presidente americano. Allí, estrellas del cine como Julia Roberts o George Clooney manifestaron su temor a que ganase las elecciones el candidato republicano, Donald Trump. «No hay nada en juego excepto, la democracia», dijo Clooney.

Asimismo, la que fuera calificada como «la novia de América», llegó a asegurar que el futuro de nuestros hijos y nietos está en juego. «Eso es todo lo que está en juego ahora mismo. Solo eso», afirmó Julia Roberts.

Por su parte Barbra Streisand, quien presentó durante la gala a la primera dama Jill Biden, advirtió de que «la democracia está bajo ataque» con la candidatura de Donald Trump y pidió el voto para Joe Biden. «Pero gracias a Dios, un demócrata experimentado que ha aprobado una legislación interna transformadora está en la Casa Blanca», dijo Streisand.

Esta no es la primera vez que una estrella de Hollywood carga contra el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump. El pasado 29 de mayo OKDIARIO publicó que el actor estadounidense Robert De Niro fue increpado por una multitud en Nueva York después de que acudiera a las puertas del tribunal penal de la ciudad, donde se juzgó a Donald Trump, para lanzar acusaciones contra el ex presidente americano. «¡Eres basura!» «¡Estás acabado!» «¡Tus películas apestan!», le gritaban simpatizantes del partido republicano mientras él respondía con un «¡sois unos gangster!».

Cabe decir que el también director de cine hollywoodiense llegó a denunciar, rodeado de escoltas y medios de comunicación, que Donald Trump trata de «destruir el país y, con tiempo, el mundo».

«Las Torres Gemelas cayeron aquí (…) Juramos que no permitiríamos que los terroristas cambiaran nuestra forma de vida (…) Donald Trump quiere destruir la ciudad, el país y, con tiempo, el mundo», manifestó Robert De Niro en una comparecencia con la que se sumó al acto organizado por la campaña presidencial de Joe Biden a la entrada de la corte neoyorquina.

No sólo esto, el célebre actor afirmó que se ha involucrado en la campaña demócrata porque «no hay opción» ante la «violencia cobarde del megalómano Trump». «Es necesario pararlo de una vez por todas (…) Si vuelve a la Casa Blanca desaparecerán nuestras libertades y garantías democráticas porque nunca se irá (de la Casa Blanca)», añadió el oscarizado intérprete.

De Niro continuó cargando duramente contra el exmandatario y reprendiendo a aquellos que apoyan a alguien que, según él, pasó de «mugriento estafador inmobiliario» a un «payaso» como candidato.

«Los neoyorquinos lo tolerábamos cuando no era más que otro mugriento estafador inmobiliario que se hacía pasar por un pez gordo, un Playboy de pacotilla que se abría camino en los tabloides», expresó el protagonista de icónicos filmes como Taxi Driver o Raging Bull.

Durante el discurso de De Niro, un grupo de manifestantes trumpistas emitió proclamas a favor del expresidente a escasos metros y, uno de ellos, incluso se acercó para desaprobar las palabras del actor.

Inmediatamente después, la campaña de Trump para los comicios de noviembre emitió un comunicado calificando a De Niro como «secuaz del corrupto Biden» y de «reducido coeficiente intelectual», así como que su visión supone «la prueba definitiva» de que el juicio contra el republicano es «una cacería de brujas».

Por su parte, el ex presidente de los Estados Unidos respondió a las críticas de Robert De Niro a través de su red social Truth Social donde calificó al artista como «ex actor» y dijo que sus películas y arte habían perdido valor desde que entró en la arena política.

«Nunca supe cuán pequeño, tanto mental como físicamente, era el loco ex actor Robert De Niro. Hoy, De Niro, que sufre un caso incurable de síndrome de trastorno de Trump, comúnmente conocido en la comunidad médica como TDS, se encontró, afuera del tribunal, con una fuerza mucho mayor que la izquierda radical. Robert, cuyas películas, arte y marca han perdido valor desde que entró a la arena política a pedido del corrupto Joe Biden, parecía tan patético y triste ahí fuera», publicó el ex mandatario americano.