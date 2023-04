El presidente de los EEUU, Joe Biden, ha anunciado que será de nuevo candidato a la reelección por el Partido Demócrata en 2024, cuando ya tenga 81 años. Previsiblemente, su oponente será de nuevo Donald Trump.

El anuncio se produce tras varias semanas de especulaciones en las que él mismo había adelantado que tenía previsto aspirar a un segundo mandato, que arrancaría ya con 82 años.

Aunque esperado, el anuncio confirmando su candidatura ha sorprendido por partida doble. Por un lado porque se produce justo en uno de los peores momentos de popularidad del presidente y, por otro, por sus numerosos despistes y meteduras de pata desde que llegó a la Casa Blanca. Momento incómodos que hacen dudar a muchos de su capacidad para seguir la frente de la primera potencia mundial.

«Cada generación tiene un momento en el que tiene que alzarse por la democracia. Alzarse por sus libertades fundamentales. Creo que es la nuestra», ha publicado Biden en redes sociales. «Vamos a terminar el trabajo», ha proclamado.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023