¿Qué pensarán los mandatarios taiwaneses al ver cómo la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se humilla ante China? Nancy Pelosi, en declaraciones a la prensa estadounidense, ha asegurado que «China es una de las sociedades más libres del mundo».

La gira asiática de la política demócrata, con escala en la isla de Taiwán justo en el momento de mayor tensión entre Pekín y Taipéi, provocó una escalada militar que hacía presagiar incluso una invasión china.

Maniobras con fuego real, bloqueo del tráfico marítimo y aéreo y movilización de ingentes cantidades de tropas fueron la respuesta de China al viaje de Pelosi a la isla que reclaman como parte de su país.

Este martes, el giro dramático lo ha protagonizado la propia Pelosi. Después de que Estados Unidos haya reforzado las relaciones con esta isla estado estratégica, Pelosi ha salido a decir que «China es una de las sociedades más libres del mundo».

PELOSI: “China is one of the freest societies in the world.”

pic.twitter.com/gz3EFmAxXN

— Breaking911 (@Breaking911) August 9, 2022