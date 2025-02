Alessia Putin: «Sánchez no es un aliado fiable para Trump y prefiere a Marruecos»

«Trump no ve a Sánchez como un aliado fiable y relevante y prefiere a Marruecos en el Estrecho de Gibraltar». Lo afirma en una entrevista a OKDIARIO Alessia Putin, abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y profesora e investigadora de Relaciones Internacionales. Alessia Putin cree que España está perdiendo su influencia estratégica en el Estrecho en favor de Marruecos como consecuencia de los errores de los últimos 20 años, particularmente desde la foto de Zapatero sentado ante la bandera de Estados Unidos en un desfile militar en Madrid.

Para Alessia Putin, Sánchez (elogiado por Hamás, los hutíes o los talibán) ha sido el remate. Cree que la referencia de Trump a España como un país BRICS no fue un error ni algo casual: «Fue un mensaje a Sánchez para decirle ‘te estás pasando al eje del mal’. Israel ya no quiere, casi, tener nada que ver con España».

La cosa viene de atrás, según Alessia Putin: «Trump decidió ya en su primer mandato que Marruecos le interesa más que España en el Estrecho. Desde su primer mandato potencia el eje Washington-Rabat-Tel Aviv. La gran naviera Maerks acaba de dejar Algeciras para mudarse a Tánger. Es muy significativo de la pérdida de peso de España. España está perdiendo su posición estratégica en el Estrecho». Esto es sumamente grave para España en todos los campos.

Con todo, a Alessia Putin le llama la atención la entrega de Sánchez a Marruecos: «Tiene que haber motivos muy secretos que justifiquen esa sumisión de Sánchez a Marruecos».

Trump y el sentido común

Alessia Putin acaba de publicar El rearme occidental. Un nuevo impulso al orden liberal, de Almuzara Universidad. Es un ensayo, tras años de trabajo, sobre el estado actual de Europa y las reformas necesarias para impulsarla en el nuevo escenario mundial: «Estamos iniciando una nueva era. Hay un movimiento y una tendencia. Pero Trump no es la causa. Es un efecto. Viene gestándose desde hace años. La gente se está dando cuenta de que el sentido común [del que habló Trump en su toma de posesión] se está perdiendo. La gente se da cuenta que hay modelos de libre mercado, de sociedades abiertas y democráticas que funcionan y que son más exitosas. Y que hay modelos bolivarianos o kirchneristas, de izquierdas, que no funcionan, han empobrecido a sus sociedades y han generado diásporas de millones de personas».

Dice Alessia Putin: «No conozco un país socialista que haya creado progreso y libertad». Y cuenta su propia experiencia personal. Italiana, nacida en 1975, un día le dijo a su padre que era comunista: «Le dije a mi padre que era comunista con 17 años. Me metió en un avión y me mandó a China. Se me pasó el comunismo en 15 días».

Trump y el final woke

La imposición de la cultura woke tiene mucho que ver con la sensación general de pérdida del sentido común por parte de los ciudadanos y tiene que ver con la victoria «arrolladora» de Donald Trump en las elecciones de noviembre: «Aquel resultado fue una reacción al delirio woke. Aunque hubo más motivos. Internamente, Estados Unidos se ha quedado obsoleto en infraestructuras. Hace 30 años que no hay inversiones en aeropuertos, trenes, autopistas… [se ha visto en el accidente de Washington entre un avión y un helicóptero]. Externamente, los americanos ven a una China en ascenso y que Estados Unidos ha perdido peso internacional».

Para Alessia Putin «estamos llegando a un fin de ciclo de los movimientos enraizados en la cultura woke». Alessia Putin pide: «Volvamos al mérito y a estar en puestos de responsabilidad porque realmente lo merezcamos y no por pertenecer a esas cuotas DARE o DEI de diversidad, inclusión, raza, género… como lleva años Estados Unidos». Es la estupidez de las ‘cuotas’ de la que participan gobiernos y grandes empresas de Europa, lastrando, por ejemplo, dice Alessia Putin, con sus exigencias a las pymes españolas, que son el 98% de nuestro tejido empresarial.

Para Alessia Putin, el discurso woke se ha colado en nuestras sociedades libres a modo de quinta columna: «Los enemigos de Europa han usado nuestro sistema de libertades para minarnos desde dentro. Nos llaman racistas, imperialistas, xenófobos, machistas… Y nosotros nos lo hemos creído como si viviéramos en una sociedad equivocada, pese a ser los únicos que rectificamos y que hemos corregido los errores del pasado. Debemos volver a la autoestima occidental».

Son los excesos woke, por ejemplo, con el clima, que hartan ya a millones de ciudadanos: «Una cosa es el cambio climático, que siempre ha existido, y otra el alarmismo climático para hacernos creer que la incidencia del hombre es determinante. Eso no es real si uno lee los propios informes de la ONU como he hecho yo. Es la idea de que el planeta nos castiga por tratarlo mal y que vamos a desaparecer pronto en un cataclismo».

Cancelación, victimismo y cuotas woke

Alessia Putin cree que lo woke «es un neo marxismo cultural que crea un marco mental para cancelar al que se sale». El concepto de cancelación woke no es nuevo, recuerda Alessia Putin: «Gramsci ya apuntó la idea de que determinados movimientos debían ocupar las instituciones culturales, universitarias, del arte, el teatro, el cine… y mandar mensajes para construir un marco mental con buenos y malos, donde unas ideas son aceptadas y otras no. Eso lleva a la exclusión del que no piensa igual. Con las redes sociales esto se ha multiplicado. Se trata de hacer un juicio mediático para tu muerte civil, para que no encuentres un trabajo nunca, para que nadie te vuelva a llamar para una entrevista… si te sales del marco que ellos han construido».

Para Alessia Putin «esa cancelación woke tienes muchos ejes: la demonización del empresario, el cambio climático, el transgenerismo, el feminismo radical, el indigenismo y todas esas religiones laicas. Es el pensamiento binario: ricos contra pobres, mérito contra cuotas, monarquía contra república, etc…». Para Alessia Putin, por ejemplo, «Errejón ha sido devorado por su propia teoría. Lo suyo es una total hipocresía».

Putin describe, además, como eje de lo woke, aparte de la cancelación, el fomento del victimismo para generar una sociedad débil: «Les dicen a los jóvenes que si se autodeterminan como víctima de algo van a obtener ventajas del sistema, excluyendo el mérito de las escuelas, universidades y empresas. Esto mina la sociedad desde dentro. Ha creado una sociedad débil». Y reitera: «Volvamos al mérito. Abandonemos las cuotas».

Trump y Europa

Para Alessia Putin, Pedro Sánchez participa del esquema woke con su política de levantar muros. «Lo dijo él mismo en el Congreso», recuerda. «Lo hace porque le da votos». Alessia Putin observa el estado institucional y de corrupción de España y reflexiona: «Ningún presidente europeo se sostendría en una situación como la suya. Sánchez lo que tiene es un gran equipo de opinión sincronizada».

Donald Trump está dando muestras de determinación en sus primeros días en la Casa Blanca. A Sánchez lo mandó a los BRICS. «Trump es un negociador de máximos», dice Alessia Putin. «Está lanzando mensajes para contentar a los suyos». Colombia, México, China, Canadá o los palestinos de Gaza (que quiere mandarlos a Egipto y Jordania) ya lo han comprobado. Qué hará con la Venezuela de Maduro sigue siendo un misterio, como se ha visto con el viaje de su enviado, Richard Grenell, para liberar a seis presos estadounidenses.

Europa le importa menos a Trump. Alessia Putin tiene claro que va a ser muy selectivo en sus relaciones: «Trump se quiere relacionar en Europa con los que tengan su mismo concepto de Occidente. Por eso, el trato preferente con Meloni, que es europeísta, pero que no es pro-Putin como Orbán». La abogada y profesora de Relaciones Internacionales destaca las diferencias existentes entre los políticos europeos en la órbita de Trump como Meloni, Orban o Abascal: «Hay diferencias más allá de Putin y Rusia. Ya no piden la salida de sus países de Europa. Han visto que el Brexit ha sido nefasto para el Reino Unido».

Para Alessia Putin, el ascenso de estos partidos ha hecho temblar el sistema de acuerdos entre socialdemócratas y democristianos que ha gobernado Europa desde su creación. Y reconoce: «Los democristianos europeos [el PP europeo] han asumido en parte el discurso woke y lo van a pagar».

Para Alessia Putin, «Europa está pagando las consecuencias de las decisiones negativas de Alemania desde el punto de vista energético, industrial y de defensa. Von der Leyen es una herencia de Merkel y no es efectiva para rectificar esas políticas». Alessia Putin destaca que «uno de los grandes problemas de Europa es su falta de independencia energética, el error de creer que tendríamos energía barata de Rusia». Y la dependencia productiva de China. Pronostica que Europa va a volver a la energía nuclear, «pese a la hipocresía del PSOE en España con el cierre de centrales».

Alessia Putin aconseja a Europa no dejarse llevar con Trump por el fanatismo: «Europa debe darse cuenta, con una visión fría y no emocional, de que determinados cambios que Trump plantea son inevitables desde el punto de vista energético, político y económico. Hay que reformar de manera urgente las instituciones políticas y económicas de Europa si queremos seguir jugando un rol en el mundo. Hay que rearmar valores y poder. La batalla por el alma de Occidente es política, económica y social».

Europa, OPNI sin autoestima

«Tenemos que insuflar una nueva autoestima a Europa», señala Alessia Putin. La autora está convencida de que «Europa es un caso de éxito», pese a ser -dice rememorando a Jacques Delors- «un OPNI, un Objeto Político No Identificado». Por eso sugiere: «Tenemos que empezar a trabajar como una federación de estados». Y echa en falta un gran liderazgo: «A Europa le falta un gran condotiero, como en el pasado con los padres fundadores».

Alessia Putin reconoce que el euroescepticismo va calando. Su libro ofrece soluciones para revertirlo: «Hay que reforzar nuestras instituciones con reformas políticas sobre las mayorías o los derechos de veto o la elección directa del presidente europeo. Nadie ha elegido a Von der Leyen. Y son necesarias reformas económicas. Europa debe recuperar productividad porque ha perdido mucha. Y debe crear una bolsa europea común para evitar que nuestros ahorros se vayan al mercado de EEUU o China. Y hay que reindustrializar con grandes corporaciones. Las empresas europeas siguen siendo muy pequeñas respecto a las americanas y chinas. Y hay que acabar con la burocracia y la regulación excesiva, que es un palo entre las ruedas. Y hay que invertir en defensa. Los discursos buenistas y pacifistas tienen que terminar. ¿Somos conscientes del riesgo [por Putin y Ucrania] en nuestra frontera europea directa?».

«Milei no es populista»

Alessia Putin sigue con enorme interés lo que ocurre en Argentina con Javier Milei: «Me leo todos los informes. No va mal la cosa. Su éxito sería una lección para toda Sudamérica». Para Alessia Putin, «Milei es muy poco populista. Le contó la verdad de la situación a la gente y está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer».

Alessia Putin destaca que «Milei ha tenido que ser histriónico para sacar a los argentinos del letargo y que le hicieran caso». No en vano, recuerda que “Argentina es un país en el que llegaron a matar al fiscal que investigaba a Cristina Fernández de Kirchner». Con todo cree que «Europa es más compleja y funciona por consensos» y que «Europa no va a reaccionar con maneras tan histriónicas».