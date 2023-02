El escándalo del Qatargate no tiene visos de diluirse ni de dejar de acaparar la atención mediática como algunos confiaban. Todo apunta a que podría presagiar una debacle para los socialistas en las elecciones europeas de 2024. Tras dos meses del estallido de la mayor trama de corrupción que se conoce en las instituciones europeas, de momento en el Parlamento Europeo, a las tres detenciones de los cabecillas de la trama se sumaron el pasado viernes la de dos nuevos eurodiputados socialistas, Marc Tarabella (Bélgica) y Andrea Cozzolino (Italia). El juez que instruye el caso, el belga Michel Claise, solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de estos dos representantes políticos que finalmente el pleno de la Eurocámara concedió hace casi dos semanas.

OKDIARIO entrevista al eurodiputado español, Adrián Vázquez, secretario general actual de Ciudadanos y presidente del comité de Asuntos Legales en el Parlamento Europeo que fue quien tuvo que dilucidar en primer lugar sobre responder afirmativamente o no a la petición del juez Claise. La entrevista se produjo dos días antes de la detención de los dos nuevos investigados socialistas.

Vázquez se muestra rotundo: «El Qatargate es un caso imbricado en el grupo socialista del Parlamento Europeo» pese a los intentos de muchos socialistas y arietes mediáticos en obviar la etiqueta socialista o incluso definir «socialista de derechas» como hizo la agencia EFE en los momentos iniciales del conocimiento del escándalo.

Vázquez asegura que el problema de los detenidos no es el hecho de ser socialista sino presuntamente «ser corruptos». No obstante reprocha a la dirección de los Socialistas y Demócratas que ostenta la eurodiputada española, Iratxe García, no haber sido lo suficientemente “dura” ni “tajante” con las actitudes que se conocen de los inculpados.

Peor aún es el clamoroso silencio del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se vanaglorió de ser elegido en noviembre líder de la Internacional Socialista que agrupa a los socialistas de todo el mundo, pero que del Qatagarte no ha abierto boca. «A Pedro Sánchez el Qatargate le pilla lejos porque sólo quiere Bruselas para tirar currículums», asegura para seguir diciendo «dado que le puede manchar, no se quiere meter».

«Nosotros somos un parlamento, somos un ente legislativo. No somos policías, no somos jueces, no somos fiscales, no somos cuerpos del Estado, no somos detectives. Esa no es nuestra labor ni la tiene que ser. Nuestra labor es ajustarnos a hacer leyes», afirma el eurodiputado español quien asegura que la comisión de Asuntos Jurídicos que dirige «tiene como responsabilidad defender la reputación y, sobre todo, representar jurídicamente a la Cámara, como ocurre con el asunto de las inmunidades».

Respecto a la detención de los dos eurodiputados socialistas cuyas inmunidades fueron levantadas, Adrián Vázquez mantiene que «los casos eran clarísimos de que había indicios de que estos dos diputados habían podido cometer el delito. Ellos quieren ir a juicio y defenderse en los tribunales, que es donde tiene que hacerlo y nosotros de ahí no tenemos que salir».

El italiano Cozzolino fue inculpado por su asistente ahora detenido, Francesco Giorgi (pareja de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, y mano derecha Pier Antonio Panzeri, el gran cabecilla de la trama), mientras que Marc Tarabella lo fue por parte de Panzeri tras aparentemente recibir 200.000 euros en forma de sobornos para el compro de su voto. La fiscalía les acusa de corrupción, lavado de dinero negro y de participación en una banda criminal.

Adrián Vázquez cree que el caso del Qatargate representa una “red criminal muy pequeña” aunque aún está por ver las ramificaciones de la trama. «Los países del Golfo (Pérsico) no son de fiar», continúa. El Qatargate es una investigación de la justicia belga que no sólo afecta a supuestos sobornos procedentes de Qatar, sino también de Marruecos. «A mí la embajada de Marruecos se ha intentado aproximar en varias ocasiones, pero siempre rechacé mantener un encuentro con ellos», explica el eurodiputado quien subraya que las reuniones con los embajadores o representantes de las embajadas ante la UE deberían ser entendidas como «reuniones con lobistas».