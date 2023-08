¡Ponla a punto!: todos los productos para limpiar la piscina

Es verano, hace calor y necesitamos poner a punto nuestra piscina para disfrutar de ella. Si no lo hacemos ahora, ya no la podremos usar en esta temporada. Cuáles son los productos para limpiar la piscina.

Además de que pueda estar bien antes, ya sabes que necesita de un mantenimiento y especialmente cada vez que se usa.

Los productos para limpiar la piscina

Si no se cambia el agua ni se usan determinados productos para su cuidado, verás como será complicado estar en su interior. Aparecen algas, se forman colores verdes y la propia piscina se estropea. Además todo ello no es nada bueno para la salud de quienes se bañan en ella.

Cloro

Es básico para el mantenimiento de cualquier piscina. Hay variedad de formatos y lo reconocerás enseguida. Está en forma de pastillas o bien granulado, su función es la de desinfectar el agua y hacer que no aparezcan las temidas algas, también sirve para mantener el ph del agua y es fungicida, entre otros.

Debemos echar una cantidad prudencial, siempre en función del tamaño de cada piscina. Si nos pasamos, es cuando los ojos suelen picar y estar más rojos. Lo ideal es consultar cuando vamos a comprar.

Alguicidas

El cloro no es solamente el producto para que no se formen algas. Hay más. Están los alguicidas que se echan en el agua cada x tiempo para conservar también el agua. Se puede añadir cada semana o bien cada tres días, depende del tiempo y del lugar donde esté la piscina. Es especialmente importante si vamos a irnos algunos días y la piscina no se va a usar.

Filtro del agua

Algunas piscinas ya vienen con su filtro. Sirven para limpiar la suciedad que se acumula en la piscina. Se suele poner antes de bañarnos, un ratito, y es entonces cuando obtenemos esa agua transparente y cristalina. Lo ideal es aplicarlo una vez al día ahora en verano porque la piscina se usa a diario.

Recogedores

Es normal que en el agua de la piscina caigan hojas de los árboles, bichos y otros. Para esto debemos tener un recogedor, que es bien simple de conseguir. Y con él recogeremos todo aquello que se pose en el agua.

Limpia fondos

Aunque el filtro de la piscina realiza parte de esta función, también puedes obtener un limpia fondo, que él mismo limpiar el fondo y también las paredes, acabando así con la suciedad.